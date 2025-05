Relatietest loopt mis bij Iman & Mo in 'Huis Gemaakt'

Foto: VTM - © DPG Media 2025

Kasten in elkaar zetten blijkt een stevige relatietest voor Mo & Iman in 'Huis Gemaakt'. De strijd om de allerlaatste kamerprijs is in volle gang. Elk koppel wil de felbegeerde punten koste wat het kost binnenhalen. Mo en Iman, momenteel laatste in de ranking, zien dit als hun ultieme kans om in de lijst te stijgen.

Ze willen uitpakken met een volledig afgewerkte dressing op zolder. Maar al snel wordt duidelijk waarom het in elkaar zetten van kasten vaak een relatietest is… Het gebrek aan communicatie zit Iman duidelijk hoog. “Ik kan evengoed naar huis gaan. Samen een oplossing vinden kan ook hé! Jij pakt het blad met de uitleg alleen voor jezelf! Het is geen eenmansjob, maar een tweemansjob!”, klinkt het. Een afgewerkte dressing lijkt plots een pak minder binnen handbereik, tenzij ze hun teamwork snel op de rails krijgen.





Bekijk hier de preview uit de aflevering:



Juryleden Cerina en Béa komen de koppels een hart onder de riem steken, maar hebben ook een duidelijke boodschap: "Rustig blijven en een tandje bijsteken!" In Mechelen hangt Emiel trots zijn boksbal op, al maakt hij daarbij wel ‘gaten die niet normaal zijn’ volgens Ashley. Emiel probeert ondertussen een nieuwe strategie uit om de sfeer erin te houden: “Als Ashley ambetant doet, doe ik gewoon ambetant terug.” In Haasdonk heeft Eros iets speciaals in gedachten voor de kinderkamer. Hij wil er een eerbetoon aan zijn vader verwerken, die paracommando was. Tussen het werk door is er ook tijd voor ontspanning, want Soumaya viert haar verjaardag, iets wat Eros niet ongemerkt voorbij laat gaan. En in Nieuwpoort loopt het bijna mis wanneer Axelle zich mistrapt in het zoldergat... 'Huis Gemaakt', dinsdag 20 mei om 20.40 uur op VTM én VTM GO.