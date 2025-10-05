Play4 serveert nostalgie: VT4-presentatrices in de laatste week 'Komen Eten'

Docureeks 'K3 Originals' volgt Karen, Kristel en Kathleen op weg naar hun langverwachte reünie
Voor de laatste 'Komen Eten'-week van dit seizoen en 30 jaar VT4, VIER en Play4, trekt Play4 de nostalgische kaart en schuift de kijker aan bij de VT4-presentatrices van vroeger. Een sprong terug in de tijd naar overgetelijke programma's als 'The Block', 'Peking Express', 'Mediamadammen', 'Huizenjacht' en 'Expeditie Robinson'. En natuurlijk horen daar ook enkele iconische omroepsters van Vlaanderen bij.

Hanne Troonbeeckx, ooit het gezicht van 'The Block' en bekend als omroepster, woont met haar man in Hasselt. Nu is ze voornamelijk actief als styliste en personal shopper. Voor Komen Eten verrast ze haar gasten met een originele Pizza Bianca. Zelf staat ze echter niet vaak in de keuken: “ik zal eerst moeten nakijken of het fornuis nog werkt, want dat heeft al een jaar niet meer aan gestaan.”

Hanne krijgt gezelschap van ex-Miss België Ann Van Elsen, jarenlang één van de bekendste gezichten van het vroegere VT4 en nu radiomaakster. Ze verrast haar gasten met een eigen spaghetti Molonaise, zoals Tanja het zegt: "elke dag seks is zoals elke dag een goede spaghetti eten". Vanuit de stad van de Maneblussers laat Roos Van Acker, de zachtste stem van het land, haar gasten proeven van een no-nonsense menu. En tot slot pakt Tanja Dexters, presentatrice en model van de Vlaamse showbizz, uit met de hulp van een sommelier en een extra assistent aan de barbecue. Wie bij haar wil aanbellen, moet wel eerst langs een automaat vol pikante verrassingen.

Een 'Komen Eten' week waar herinneringen aan het vroegere VT4-tijdperk weer helemaal naar boven komen.

'Komen Eten bij VT4', van maandag tot donderdag om 21.15 op Play4 en GoPlay.




