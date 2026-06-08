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Kijk 'Rookie Truckers' vanaf dinsdag op Discovery

maandag 8 juni 2026
Foto: © Discovery Benelux 2026

Australië kampt met een groot tekort aan vrachtwagenchauffeurs, waardoor het steeds lastiger wordt om essentiële goederen op tijd op de juiste plek te krijgen.

Het is dan ook geen gemakkelijke baan in het uitgestrekte landschap waar extreme hitte, modderstromen en onbegaanbare wegen aan de orde van de dag zijn. Om de sector draaiende te houden, slaan ervaren rotten de handen ineen. Hun missie: een nieuwe generatie truckers opleiden die het zware werk aankan.


In 'Rookie Truckers' volgen we beginnende chauffeurs die alles op alles zetten om zich te bewijzen. Zoals de Ierse Eric, die in eigen land al ervaring heeft, maar in Australië voor totaal nieuwe uitdagingen staat. Zo bestuurt hij voor het eerst een gigantische ‘road train’ van vier trailers, goed voor een lengte van zo’n zestig meter. Ook de 40-jarige Shelly gooit het roer om. Ze wil haar baan als onderwijzeres verruilen voor een fulltime job als trucker. Ze kan al rijden met één truck, maar droomt ervan om door te groeien naar combinaties met meerdere trailers. Mentoren Steve, Sludge en Yogi begeleiden de rookies en leren hen hoe ze onder extreme omstandigheden overeind blijven.  

'Rookie Truckers', vanaf  dinsdag 9 juni om 20.30 uur op Discovery.

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