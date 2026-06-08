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'Telefacts Zomer'-docu 'Ye, geniaal of gek?' onthult de man achter de mythe

maandag 8 juni 2026
Foto: VTM - © DPG Media 2024

Wie is Ye, de man die vroeger door het leven ging als rapper Kanye West? ​Een jonge filmmaker volgde hem zes jaar lang als een schaduw. Van 3000 uren beeldmateriaal maakte hij de docu 'Ye, geniaal of gek?'.

Ye is een van de grootste muziekproducers van de voorbije twintig jaar. Maar hij worstelt ook. Met een bipolaire stoornis. Met zijn scheiding van Kim Kardashian. Met politieke ambities en zakelijke klappen. Zijn mentale gezondheid staat onder druk. Toch wil hij baas blijven over zijn eigen leven en snakt hij naar erkenning en roem.



'Ye, geniaal of gek?' – Deel 1 op maandag 8 juni om 22.20 uur, deel 2 op dinsdag 9 juni om 22.15 uur. Bij VTM en op VTM GO.


Telefacts Zomer op tv
Maandag 8 juni om 22u15  »
VTM
Kanye West is een van de grootste muziekproducers van de voorbije twintig jaar. Maar hij is ook iemand die worstelt, met een bipolaire diagnose, die de nasleep moet verwerken van zijn scheiding van Kim Kardashian.
Dinsdag 9 juni om 22u15  »
VTM
Vervolg van de reportage over Kanye West, een van de grootste muziekproducers van de voorbije twintig jaar.
Woensdag 10 juni om 22u20  »
VTM
De Britse journalist James Blake duikt de manosfeer in. Een onlinewereld waar alles draait om geld, spierbundels en blitse auto's. En vaak gaat het er ook erg vrouwonvriendelijk aan toe.
Donderdag 11 juni om 22u20  »
VTM
Bonnie Blue is een grote ster op OnlyFans, ze verdient enkele honderdduizenden euro's per maand. Ze haalt de ene seksuele stunt uit na de andere: zoals seks hebben met duizend mannen op ??n dag.
Maandag 15 juni om 22u15  »
VTM
In New York vind je veel miljonairs. Die moeten natuurlijk ook allemaal wonen. Dus is er een grote markt voor luxevastgoedmakelaars. Wij volgen enkelen van hen die Parijs achter zich lieten om exclusieve panden aan te bieden om te huren of te kopen.
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'Huis Gemaakt' - finalisten (VTM)

De tweede finalist wordt bekendgemaakt en dat betekent ook dat één koppel vlak voor de finish afvalt. Na maanden keihard werken, trekken de koppels naar een luxe retreat om al het stof voorgoed af te spoelen, maar de rust is van korte duur.

'Huis Gemaakt', om 21.10 uur op VTM.

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