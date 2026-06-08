'Telefacts Zomer'-docu 'Ye, geniaal of gek?' onthult de man achter de mythe

Wie is Ye, de man die vroeger door het leven ging als rapper Kanye West? ​Een jonge filmmaker volgde hem zes jaar lang als een schaduw. Van 3000 uren beeldmateriaal maakte hij de docu 'Ye, geniaal of gek?'.

Ye is een van de grootste muziekproducers van de voorbije twintig jaar. Maar hij worstelt ook. Met een bipolaire stoornis. Met zijn scheiding van Kim Kardashian. Met politieke ambities en zakelijke klappen. Zijn mentale gezondheid staat onder druk. Toch wil hij baas blijven over zijn eigen leven en snakt hij naar erkenning en roem.

'Ye, geniaal of gek?' – Deel 1 op maandag 8 juni om 22.20 uur, deel 2 op dinsdag 9 juni om 22.15 uur. Bij VTM en op VTM GO.