Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW

De Duitse soap 'Sturm der Liebe' is intussen ook een klassieker op de Vlaamse televisie. De gebeurtenissen in het Fürstenhof en omgeving blijven populair. Dagelijks kan je de avonturen volgen op VTM GOLD. Lees hier onze wekelijkse preview!

Maandag 8 juni 2026 – aflevering 4616

Kilian wil samen met Larissa vertrekken, maar een laatste kus van Fanny haalt hem onverwacht uit zijn hypnose. Ondertussen laaien oude gevoelens tussen Christoph en Sophia weer op en botsen Yvonne en Erik steeds harder.



Dinsdag 9 juni 2026 – aflevering 4617

Na een kus met Fanny herinnert Kilian zich eindelijk weer alles en zet hij een punt achter zijn huwelijk met Larissa. Yvonne drijft Erik tot het uiterste en Leo krijgt hard nieuws over zijn knie te verwerken.



Woensdag 10 juni 2026 – aflevering 4618

Adam manipuleert iedereen in een gevaarlijk schaakspel. Terwijl Hermina zich verrassend aanpast na haar ontvoering, vecht Kilian tegen zware beschuldigingen. De mysterieuze Fatima duikt op.



Donderdag 11 juni 2026 – aflevering 4619

Larissa raakt steeds meer paranoïde na een fiasco, terwijl Kilian haar vertrouwen probeert terug te winnen. Christoph neemt ingrijpende investeringsbeslissingen en Alfons en Hildegard werken in het geheim aan een mysterieus project.

Vrijdag 12 juni 2026 – aflevering 4620

Larissa staat voor de rechter wegens een oude misstap, terwijl Leo wanhopig zoekt naar een oplossing voor zijn hoofdpijn. Massimo smeedt plannen met een video van Alexanders vader.



'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag op VTM GOLD.

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