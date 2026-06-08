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Soe Nsuki in de laatste aflevering van 'Door de Bomen'

maandag 8 juni 2026
Foto: VRT 1 - © VRT 2026

Sinds haar reis naar de roots van haar vader, heeft Soe Nsuki het gevoel van nergens thuis te horen. In België is ze zwart en in Congo wit.

'Jammer dat mensen niet snappen dat je wit én zwart kan zijn.' De derde dag trekt ze erop uit om te gaan vissen. Dobberend op het water denkt ze aan haar vader die er in haar jeugd niet echt is geweest. Maar door de geboorte van haar zoontje Miles kwam hij na jaren weer in haar leven. Ze is blij dat de afwezige vader zo toch een goede grootvader kan zijn.


'Door de Bomen', dinsdag 9 juni om 20.40 uur op VRT 1.


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De tweede finalist wordt bekendgemaakt en dat betekent ook dat één koppel vlak voor de finish afvalt. Na maanden keihard werken, trekken de koppels naar een luxe retreat om al het stof voorgoed af te spoelen, maar de rust is van korte duur.

'Huis Gemaakt', om 21.10 uur op VTM.

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