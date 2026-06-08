VTM zet 'Florentina' voor 'Familie': dit verandert er vanaf maandag
Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW
Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW

Vanavond in 'Opsporing Verzocht'

maandag 8 juni 2026
Foto: AVROTROS - © Mark Uyl 2026

In 'Opsporing Verzocht' voor het eerst meer details en beelden rond de ontvoering van een 37-jarige man op zondagochtend 15 februari vanuit Pernis.

Hij wist uiteindelijk op 24 februari te ontsnappen en meldde zich behoorlijk gewond bij de politie. Inmiddels zijn er beelden van verdachten en het verplaatsen van het slachtoffer achterhaald.


Nieuwjaarsrellen Amsterdam
Op de kruising van de Insulindeweg en Molukkenstraat in Amsterdam vonden in de nacht van
31 december op 1 januari rellen plaats. Daarbij werd de politie onder andere bekogeld met zwaar vuurwerk en uit de grond gewrikte stenen. Ook in Floradorp werd de ME belaagd, toen zij de brandweer bijstonden bij het blussen van een palletbrand. In de uitzending worden herkenbare beelden van gezochte verdachten vertoond.

Chaotische overval op casino Zoetermeer
Op 22 augustus werd een casino aan de Zilverstraat in Zoetermeer overvallen. Vijftien gasten en zes personeelsleden zijn daarbij met een vuurwapen bedreigd. De overval is op beeld vastgelegd.

Verder onder meer aandacht voor de explosie en brandstichting bij de bewoners van de Boschstraat in Zaltbommel, beelden van twee telefoondieven in Veldhoven, en een reconstructie van de oplichting bij een oudere dame in Soest.

'Opsporing Verzocht', maandag 8 juni om 21.15 uur bij AVROTROS op NPO 2.


Opsporing Verzocht op tv
Maandag 8 juni om 21u15  »
NPO 2
Opsporingsprogramma in samenwerking met politie en justitie. Uw tips maken het verschil. Actuele opsporing met Anniko van Santen.
Dinsdag 9 juni om 13u20  »
NPO 2
Opsporingsprogramma in samenwerking met politie en justitie. Uw tips maken het verschil. Actuele opsporing met Anniko van Santen.
Maandag 15 juni om 21u15  »
NPO 2
Opsporingsprogramma in samenwerking met politie en justitie. Uw tips maken het verschil. Actuele opsporing met Anniko van Santen.
Dinsdag 16 juni om 13u20  »
NPO 2
Opsporingsprogramma in samenwerking met politie en justitie. Uw tips maken het verschil. Actuele opsporing met Anniko van Santen.
Ook interessant
VTM zet 'Florentina' voor 'Familie': dit verandert er vanaf maandag
Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW
Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW

Michael (4K Ultra HD Blu-ray)
DVD
Now You See Me 3 (DVD)
DVD
Lili en Marleen - De Complete Collectie (Seizoen 1 t/m 10)
DVD
Persbericht AVROTROS
https://opsporingverzocht.avrotros.nl/
Meer artikels over AVROTROS
Vind onze artikels makkelijker op Google!
Met één klik kies je in Google dat je graag resultaten krijgt van TVvisie. Zo mis je nooit meer onze laatste nieuwtjes.
Voeg TVvisie toe als
voorkeursbron in Google

TVvisie Nieuwsbrief
Start je dag goed met iedere ochtend het compleetste tv-nieuws in je mailbox!



Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

'Huis Gemaakt' - finalisten (VTM)

De tweede finalist wordt bekendgemaakt en dat betekent ook dat één koppel vlak voor de finish afvalt. Na maanden keihard werken, trekken de koppels naar een luxe retreat om al het stof voorgoed af te spoelen, maar de rust is van korte duur.

'Huis Gemaakt', om 21.10 uur op VTM.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 20:10
    Het weer
    20:15
    Thuis
  • 20:00
    Terzake
    20:30
    Het weer
  • 20:00
    Geen uitzending
    20:15
    VRT NWS journaal met VGT
  • 20:00
    Florentina
    20:35
    Familie
  • 19:15
    Blind getrouwd: Australië
    20:30
    Doctor Odyssey
  • 20:00
    How I Met Your Mother
    20:35
    Jack Reacher
  • 19:40
    All New Traffic Cops
    20:35
    Apocalypto
  • 20:00
    S.W.A.T.
    20:50
    La Brea
  • 20:05
    Ramona
    20:35
    Patrouille Linkeroever
  • 20:10
    Stukken van mensen
    21:15
    Blind Gekocht
  • 19:40
    FBI: International
    20:35
    Marley & Me
  • 19:40
    Highway Thru Hell
    20:35
    The First 48
  • 19:45
    Chateau Meiland: En Route
    20:35
    Celebrity MasterChef Vlaanderen
  • 19:40
    Snapped
    20:30
    Snapped: Killer Couples
  • 20:11
    Z-Beurs
    20:23
    Trends@ Work Smarter
  • 20:11
    Kan ik het ook?
    20:55
    Sorry Music Classics
  • 20:05
    De Garde van Gert
    20:40
    Loïc: Zot van Koken
  • 20:10
    Hudson & Rex
    21:00
    Miss Scarlet
  • 19:45
    Grey's Anatomy
  • 20:00
    NOS Journaal 20.00 uur
    20:35
    Blauw
  • 19:50
    Rail Away
    20:25
    Goliath
  • 19:55
    Dertigers
    20:25
    NOS Voetbal