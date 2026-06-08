Vanavond in 'Opsporing Verzocht'
In 'Opsporing Verzocht' voor het eerst meer details en beelden rond de ontvoering van een 37-jarige man op zondagochtend 15 februari vanuit Pernis.
Hij wist uiteindelijk op 24 februari te ontsnappen en meldde zich behoorlijk gewond bij de politie. Inmiddels zijn er beelden van verdachten en het verplaatsen van het slachtoffer achterhaald.
Nieuwjaarsrellen Amsterdam
Op de kruising van de Insulindeweg en Molukkenstraat in Amsterdam vonden in de nacht van
31 december op 1 januari rellen plaats. Daarbij werd de politie onder andere bekogeld met zwaar vuurwerk en uit de grond gewrikte stenen. Ook in Floradorp werd de ME belaagd, toen zij de brandweer bijstonden bij het blussen van een palletbrand. In de uitzending worden herkenbare beelden van gezochte verdachten vertoond.
Chaotische overval op casino Zoetermeer
Op 22 augustus werd een casino aan de Zilverstraat in Zoetermeer overvallen. Vijftien gasten en zes personeelsleden zijn daarbij met een vuurwapen bedreigd. De overval is op beeld vastgelegd.
Verder onder meer aandacht voor de explosie en brandstichting bij de bewoners van de Boschstraat in Zaltbommel, beelden van twee telefoondieven in Veldhoven, en een reconstructie van de oplichting bij een oudere dame in Soest.
'Opsporing Verzocht', maandag 8 juni om 21.15 uur bij AVROTROS op NPO 2.
https://opsporingverzocht.avrotros.nl/
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Kijktip van de dag
De tweede finalist wordt bekendgemaakt en dat betekent ook dat één koppel vlak voor de finish afvalt. Na maanden keihard werken, trekken de koppels naar een luxe retreat om al het stof voorgoed af te spoelen, maar de rust is van korte duur.
'Huis Gemaakt', om 21.10 uur op VTM.