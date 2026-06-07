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Liefhebbers van 'South Park' opgelet: seizoen 29 vanaf september op Comedy Central

zondag 7 juni 2026
Foto: © Comedy Central 2025

Pak je ritalin en cheesy poofs er maar bij, want vanaf september kijk je naar het gloednieuwe en langverwachte 29e seizoen van 'South Park' op Comedy Central.

De makers, Trey Parker en Matt Stone, zijn terug om de wereld eens flink de spiegel voor te houden.



Al bijna 30 jaar pure chaos
Wat in 1997 begon met de knullige, met de hand uitgeknipte kerstanimatie 'The Spirit of Christmas', groeide uit tot een van de scherpste en meest iconische satires in de televisiegeschiedenis. Stan, Kyle, Cartman en (als hij het overleeft) Kenny bewijzen al bijna drie decennia dat werkelijk niets of niemand veilig is voor hun vlijmscherpe humor.

Dat de formule na al die jaren nog steeds als een bom inslaat, wordt maar weer eens bevestigd door de feiten. Zo won de serie al vijf Emmy Awards (met 20 nominaties) en schreef zij onlangs geschiedenis bij de Television Academy Honors 2026. Als allereerste animatieserie ooit kreeg 'South Park' deze prestigieuze prijs voor cultuur- en maatschappijkritiek uitgereikt. Tevens was 'South Park' in 2025 wereldwijd weer de absolute nummer één op kabeltelevisie, met de best bekeken afleveringen in zes jaar tijd.

Het 29e seizoen belooft wederom een ongefilterde sloopkogel te worden door de huidige popcultuur en politiek. Mis het niet.

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Persbericht Team ACE PR/Comedy Central
https://www.comedycentral.nl/
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