Paracommando Kurt en zoon Yannis raken meteen gevoelige snaar in 'Come Dance With Me'

Zaterdag strijden 11 kinderen 10 weken lang voor de titel van 'Come Dance With Me' op Play4 en dat doen ze niet alleen. Ze vormen een duo met hun ouder.





In het familieprogramma 'Come Dance With Me' dagen de kinderen hun ouders uit om deel te nemen aan de waanzinnige danscompetitie onder begeleiding van presentatoren Gers Pardoel en Julie Vermeire. Welke mama of papa heeft even veel talent als zijn of haar kind? Daar beslissen de drie J’s over: James Cooke, Jeny Bonsenge en Jan Kooijman.

De duo's halen alles uit de kast om hun persoonlijkheden en emoties in de dans te verwerken en raken zo de gevoelige snaar van de jury.

James: 'Mijn eigen papa is een paracommando en ik vind het zo mooi als stereotype worden doorbroken en dat doe jij hier. Je gaat volledig mee in de passie van je getalenteerde zoon en dat is mooi om te zien.'

Het oordeel van de drie J's is van belang want ze sturen wekelijks een duo naar huis. Maar eerst zullen de twee duo's met de laagste punten het beste van zichzelf geven in een alles beslissende dance battle: 'de showout'.

Welke ouder en kind kunnen de jury overtuigen dat ze wekelijks een plekje verdienen op het podium, dat ze week na week groeien en dat ze het allerbeste dans duo vormen?

Wie wint 'Come Dance With Me' en gaat naar huis met 25.000 euro?

'Come Dance With Me', vanaf 2 april elke zaterdag om 19.45 uur op Play4.