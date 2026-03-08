Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW
Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW
Yaro ontmoet zijn celebrity crush Laura Tesoro in 'The Voice van Vlaanderen'

'Muizendeurtjes in de plint?': bizar interieurplan verbaast Dina Tersago in 'Huis Gemaakt'

zondag 8 maart 2026
Foto: VTM - © DPG Media 2026

Terwijl de strijd om een eigen woning volledig is losgebarsten, trekken vooral de creatieve uitspattingen in Aalst de aandacht in een nieuwe week van 'Huis Gemaakt'.

Marthe en Matthias hopen de jury te verleiden met een uiterst charmant, maar ongewoon detail: kleine muizendeurtjes in de plinten van hun woning. 'Muizendeurtjes in de plint? Panterprint achter de muizendeurtjes?': Dina valt van de ene verbazing in de andere wanneer ze het koppel een bezoekje brengt tijdens de voorbereidingen van hun maquette. Of dit gedurfde interieurconcept ook de jury kan bekoren, is op maandag te zien.



De creativiteit van het ontwerpen maakt echter snel plaats voor de rauwe realiteit van de werf, waar werfleider Johny Kaczmarowski de koppels met de voeten in de modder zet. De kandidaten worden geconfronteerd met een loodzware fysieke uitputting wanneer ze hun vloeren tot 45 centimeter diep moeten uitgraven voor de riolering. De stress bereikt een kookpunt door een onverbiddelijke deadline: 'Tegen morgenavond om 21.00 uur moeten alle vloeren eruit en de riolering erin.' Terwijl het melkzuur in de spieren schiet, kampen de teams met onverwachte hindernissen. Van een emmer die vastloopt in een stortkoker tot een gevaarlijk gat dat plots toegang biedt tot de kelder.

In Kessel moet Dieter het zware graafwerk alleen klaren omdat Romy met hun zoontje in het ziekenhuis verblijft. In Wielsbeke zijn Ash & Lemmy en Elie & Thaylin de uitputting nabij door de eindeloze bergen puin. In Aalst wordt het zware werk even onderbroken voor een verrassend pop-upverjaardagsfeestje voor Marthe, inclusief gezang en taart op de werf. De koppels stuiten bovendien op een vreemde, niet zo fris ruikende put in hun living. In Langdorp heerst er dan weer twijfel over de juiste hoogte van de stopcontacten, waarbij zelfs hulplijnen naar het thuisfront worden ingeschakeld.

'Huis Gemaakt', maandag 9 en woensdag 11 maart om 20.40 uur bij VTM en nu al op VTM GO+.


Huis Gemaakt op tv
Maandag 9 maart 2026 om 20u40  »
VTM
De ruwbouw gaat in alle vier de panden volop vooruit. Vandaag ontdekken de koppels uit Kessel en Aalst welke maquettes de voorkeur krijgen van de jury. De deadline komt ondertussen steeds dichterbij.
Dinsdag 10 maart 2026 om 17u05  »
VTM
De ruwbouw gaat in alle vier de panden volop vooruit. Vandaag ontdekken de koppels uit Kessel en Aalst welke maquettes de voorkeur krijgen van de jury. De deadline komt ondertussen steeds dichterbij.
Woensdag 11 maart 2026 om 00u05  »
VTM
De ruwbouw gaat in alle vier de panden volop vooruit. Vandaag ontdekken de koppels uit Kessel en Aalst welke maquettes de voorkeur krijgen van de jury. De deadline komt ondertussen steeds dichterbij.
Woensdag 11 maart 2026 om 20u40  »
VTM
De ruwbouw bereikt een cruciale fase nu het beton wordt gestort. De spanningen lopen op bij sommige koppels, terwijl anderen de moed erin houden.
Donderdag 12 maart 2026 om 17u00  »
VTM
De ruwbouw bereikt een cruciale fase nu het beton wordt gestort. De spanningen lopen op bij sommige koppels, terwijl anderen de moed erin houden.

Game Of Thrones - Seizoen 1 - 8 (Blu-ray)
DVD
Superman (Blu-ray)
DVD
F1 - The Movie (Blu-ray)
DVD
Persbericht VTM
https://www.vtmgo.be/vtmgo
Meer artikels over VTM
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

'Gene paniek' (VRT 1)

Na overleg met de psychologen beslist Philippe om Veronica op een heel kordate manier bloot te stellen aan haar angst voor water. Peter krijgt steeds meer grip op zijn vliegangst tot hij zijn grootste angst onder ogen moet komen en echt alle controle moet loslaten. Philippe wil Mies en Nel helpen bij het overwinnen van hun podiumangst. De tweeling kan prachtig zingen, alleen niet voor publiek en zeker niet voor een jury. Philippe ziet alvast een eerste logische stap voor hen: meedoen aan een auditie.

'Gene Paniek', om 20.05 uur op VRT 1.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 14:20
    Ik vraag het aan
    15:30
    Sporza: Formule 1
  • 08:00
    Winterbeelden
    16:40
    Rebirth
  • 14:35
    Bing
    14:40
    Odo
  • 13:45
    Kan ik het ook?
    14:40
    Florentina
  • 14:00
    Darts
    18:15
    Foute Vrienden Australië
  • 12:45
    Geen uitzending
    15:15
    Baywatch
  • 13:00
    Geen uitzending
    15:30
    Baywatch Hawaii
  • 08:15
    Geen uitzending
    15:55
    Law & Order Toronto: Criminal Intent
  • 10:00
    Joe
    15:25
    Geen uitzending
  • 14:20
    Friends
    15:40
    Komen Eten
  • 14:15
    C.S.I. New York
    16:55
    Criminal Minds
  • 14:30
    Family Matters
    19:20
    Orlando Bloom: To the Edge
  • 14:15
    Retour Masters
    17:45
    Het Beste Bod
  • 13:50
    Mark of a Serial Killer
    15:40
    Cold Case Killers
  • 14:38
    De CFO podcast
    15:13
    Business Branding
  • 14:35
    Simple diy
    15:55
    Dit Zijn De Classics van MENTpop-radio
  • 14:25
    De Eregast
    15:20
    Becoming Meewis
  • 14:35
    Midsomer Murders
    15:30
    The Chelsea Detective
  • 13:45
    NCIS: Los Angeles
    15:35
    Bad Times at the El Royale
  • 13:10
    NOS Studio Sport Live
    18:00
    NOS Journaal 18.00 uur
  • 13:55
    Andere Tijden Special
    14:45
    De Geknipte Gast
  • 14:25
    Winter Break
    14:40
    Brugklas marathon