'Muizendeurtjes in de plint?': bizar interieurplan verbaast Dina Tersago in 'Huis Gemaakt'
Terwijl de strijd om een eigen woning volledig is losgebarsten, trekken vooral de creatieve uitspattingen in Aalst de aandacht in een nieuwe week van 'Huis Gemaakt'.
Marthe en Matthias hopen de jury te verleiden met een uiterst charmant, maar ongewoon detail: kleine muizendeurtjes in de plinten van hun woning. 'Muizendeurtjes in de plint? Panterprint achter de muizendeurtjes?': Dina valt van de ene verbazing in de andere wanneer ze het koppel een bezoekje brengt tijdens de voorbereidingen van hun maquette. Of dit gedurfde interieurconcept ook de jury kan bekoren, is op maandag te zien.
De creativiteit van het ontwerpen maakt echter snel plaats voor de rauwe realiteit van de werf, waar werfleider Johny Kaczmarowski de koppels met de voeten in de modder zet. De kandidaten worden geconfronteerd met een loodzware fysieke uitputting wanneer ze hun vloeren tot 45 centimeter diep moeten uitgraven voor de riolering. De stress bereikt een kookpunt door een onverbiddelijke deadline: 'Tegen morgenavond om 21.00 uur moeten alle vloeren eruit en de riolering erin.' Terwijl het melkzuur in de spieren schiet, kampen de teams met onverwachte hindernissen. Van een emmer die vastloopt in een stortkoker tot een gevaarlijk gat dat plots toegang biedt tot de kelder.
In Kessel moet Dieter het zware graafwerk alleen klaren omdat Romy met hun zoontje in het ziekenhuis verblijft. In Wielsbeke zijn Ash & Lemmy en Elie & Thaylin de uitputting nabij door de eindeloze bergen puin. In Aalst wordt het zware werk even onderbroken voor een verrassend pop-upverjaardagsfeestje voor Marthe, inclusief gezang en taart op de werf. De koppels stuiten bovendien op een vreemde, niet zo fris ruikende put in hun living. In Langdorp heerst er dan weer twijfel over de juiste hoogte van de stopcontacten, waarbij zelfs hulplijnen naar het thuisfront worden ingeschakeld.
'Huis Gemaakt', maandag 9 en woensdag 11 maart om 20.40 uur bij VTM en nu al op VTM GO+.
Kijktip van de dag
Na overleg met de psychologen beslist Philippe om Veronica op een heel kordate manier bloot te stellen aan haar angst voor water. Peter krijgt steeds meer grip op zijn vliegangst tot hij zijn grootste angst onder ogen moet komen en echt alle controle moet loslaten. Philippe wil Mies en Nel helpen bij het overwinnen van hun podiumangst. De tweeling kan prachtig zingen, alleen niet voor publiek en zeker niet voor een jury. Philippe ziet alvast een eerste logische stap voor hen: meedoen aan een auditie.
'Gene Paniek', om 20.05 uur op VRT 1.