'Mijn Eerste Reis' gaat met Rani De Coninck terug naar Las Vegas

Radio- en televisiepresentatrice Rani De Coninck reist naar Las Vegas. Rond haar 18e leefde Rani nogal teruggetrokken door een groot drama in haar gezin.

Dat was een van de redenen waarom Rani's ouders haar in 1989 motiveerden om naar Amerika te reizen, waar er goede vrienden woonden. Die vrienden had het gezin op een bijzondere manier leren kennen toen twee mormoonse jongens enkele jaren eerder in België kwamen aanbellen bij de De Conincks. Nu, bijna 34 jaar later, keert Rani voor het eerst terug naar Las Vegas.

'Mijn Eerste Reis', donderdag 4 januari om 20.50 uur op VRT 1.