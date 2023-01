Masterclass van Mathias en Staf: zo bouw je een escape room!

'Doe dit niet thuis!'. Net zoals de mooie kijkcijfers - Code van Coppens haalde gemiddeld 787.767 aantal kijkers, goed voor een marktaandeel van 39,6 % (VVA 19-54) - leek ook deze waarschuwing een constante in dit seizoen.

Maar er zijn ook heel veel experimenten die je wél gewoon thuis kan ondernemen. Nu het seizoen bijna ten einde is, geven Mathias en Staf hun geheimen prijs en tonen ze hoe je thuis zelf een escape room kan bouwen. Of op z’n minst hoe je de proeven in mekaar kan boksen. Hoe vernuftig de themakamers in 'Code van Coppens' week na week opnieuw lijken: Mathias en Staf tonen dat je met huis-, tuin- en keukenmiddelen al een heel eind komt.

Wie dus denkt dat de broers allerlei chemische stoffen lieten aanvoeren om hun soms breinbrekende opdrachten in mekaar te boksen, is eraan voor de moeite: een groot deel van hun benodigdheden kochten Mathias en Staf gewoon in de supermarkt. Met slaolie bijvoorbeeld kan je iets tevoorschijn laten komen, zo ontdekten (ex-)K3’tjes Hanne, Marthe en Klaasje de voorbije seizoenen. Hoe verander je water in wijn? Rodekoolsap does the trick, ondervonden Matteo Simoni en Bruno Vanden Broecke aan den lijve.

Eén van de proeven in de frituuraflevering enkele weken terug, zag er dan weer erg spectaculair uit, maar eigenlijk gebruikten Mathias en Staf gewoon waterparels om een item onzichtbaar te maken. Of hoe het zoveelste speelgoed ineens wel heel erg (wetenschappelijk) verantwoord werd.

Hoe kan je een geheime boodschap maken met cacao, een kaars en papier? Of met een restje afwasmiddel? Hoe zet je geluidsgolven om in muziek? En welk visueel hoogstandje kan je bekomen met een restje suikerspin?

Alles wat je vroeger niet wou weten van je fysica- en chemieleraar, hoor je op 22 januari met plezier van Mathias en Staf in de laatste aflevering van 'Code van Coppens'.

'Code van Coppens', zondag 22 januari om 20.35 uur bij VTM.