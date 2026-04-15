'MasterChef'-jury krijgt het aan de stok met Ruben Van Gucht: 'Ik durf er niks meer tegen zeggen, anders wordt hij boos'

De temperatuur stijgt in 'MasterChef', met dit keer een hoofdrol voor de aardappel … en Ruben Van Gucht. Tijdens zijn bereiding van zijn pommes duchesse, filet pur en bearnaisesaus wil hij -tegen het advies van de jury in- toch zijn eigen zin doordrijven.

En dan kookt het potje van Ruben heel even over: 'Chef, luister. Heel tof dat je mij die tip gegeven hebt, maar ik had me dan liever aan mijn oorspronkelijke plan gehouden.' De jury is dan weer niet opgezet met de koppigheid van Ruben: 'We geven tips, maar hij wordt ambetant. Ik durf er niks meer tegen zeggen, want anders wordt hij boos.'

Ook de andere chefs geven er een stevige patat op: van puree tot hasselback. Alle vormen, geuren en kleuren passeren de revue. Voor Bo is het momenteel koken met het vuur aan de schenen, want zij heeft de Zwarte Pin. Wie moet als eerste de 'MasterChef'-droom opbergen?

'Celebrity MasterChef Vlaanderen', donderdag 16 april om 21.15 uur op Play en in de app.