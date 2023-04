Maandag in 'Een Jaar Op Zee': Work hard, play hard

In 'Een Jaar Op Zee' gaat Wim op zoek naar de ziel van onze vissers uit Zeebrugge, Oostende en Nieuwpoort. Hij gaat mee aan boord en wordt visser onder de vissers.

Vissers werken heel hard, maar feesten ook heel hard. Ze verdienen goed hun boterham en geven dat geld graag uit. Deze keer komen de zware verhalen boven over hun stevig uitgaansleven, de uitbundige feesten en of ze nu wel of niet een gat in hun hand hebben.

'Een Jaar Op Zee', maandag 24 april om 20.40 uur op Eén.