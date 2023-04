Maandag in 'Een Jaar Op Zee': De zee geeft en de zee neemt

Foto: Eén - © VRT 2023

Vissers zijn ze op elkaar aangewezen om elke reis tot een goed einde te brengen, ze leggen hun lot in elkaars handen. En onoplettendheid of ondoordachte beslissing kan verregaande of fatale gevolgen hebben.

Elke visser kent wel iemand die op zee gebleven is of die een ernstig ongeval heeft gehad aan boord.

