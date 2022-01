Maak maandag op Play4 kennis met 'Mijn Slechtste Beste Vriendin'

Gezonder dan je favoriete frituursnack maar even verslavend: vanaf januari kan je op Play4 genieten van 'Mijn Slechtste Beste Vriendin'. Een dagelijkse comedy soap over cassante vriendschappen, relaties en de queestes van het leven.

Centraal in de reeks staat de vriendschap tussen zes vrouwen wiens leven draait rond reclamebureau 'Callier & Starck': sarcastische artiestenmanager Sally (Eva van der Gucht), receptioniste Michelle (Maaike Cafmeyer), accountmanager Zita (Kim Hertogs), ‘De Zwaan’ Helena (Charlotte Anne Bongaerts), egocentrische soapactrice Molly (Ella-June Henrard) & mysterieuze serveuse Nikki (Clara Cleymans). Naast het delen van lief en leed, geheimen en de nodige portie drama – houden de vrouwen vooral van hun dagelijks wijntje in Bar Barree. Want 'geen enkele échte vriendschap begint met een goed glas water.'

'Kunde gij mijn gratis abonnement op uw problemen opzeggen?'

Een verfrissende, herkenbare reeks vol humoristische oneliners. Sally, Zita en Michelle tonen dat er in elke beste vriendin, ook een slechtste schuilt. En dat ze niet op hun mondje gevallen zijn. Beste vrienden zeggen toch gewoon waar het op staat, toch? Er vallen soms harde woorden, maar eigenlijk kunnen ze niet zonder elkaar.

De nieuwe Vlaamse reeks is gebaseerd op het gelijknamige boek van Ilse Beyers, voormalig hoofdredactrice van Dag Allemaal. Vanaf januari jouw nieuwe dagelijkse verslaving op Play4, het eerste en tweede seizoen zijn ook beschikbaar op Streamz.

Check alvast de trailer:

'Mijn Slechtste Beste Vriendin', van maandag tot donderdag op Play4.