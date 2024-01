Liefde op leeftijd: Sven de Leijer, Gloria Monserez en Philippe Geubels openen de deuren van 'Hotel Romantiek'

Sven de Leijer, Gloria Monserez en Philippe Geubels openen maandag opnieuw de deuren van 'Hotel Romantiek', en dat voor twaalf mannen en evenveel vrouwen die elk twee dingen gemeen hebben: ze zijn ouder dan 65 en op zoek naar een lief.

De singles reizen dit jaar naar Polen, dat met zijn wijduitgestrekte oerbossen, sprookjesachtige kastelen en mysterieuze meren het perfecte decor vormt voor een onvergetelijke liefdesreis.

Gepakt en gezakt met zowel een letterlijke als een figuurlijke rugzak laten de singles gewillig de vlinders in hun buik weer wakker schudden. Sven, Gloria en Philippe halen de beste wing(wo)man in zichzelf naar boven en geven soms subtiel en soms met het nodige spektakel de liefde een duwtje in de juiste richting.

Het wordt een achtdaagse reis vol hilarisch absurde spelletjes die afgewisseld worden met levensverhalen waar je even stil van wordt. Een reis die volledig in het teken staat van de liefde met elke avond als kers op de taart een ritje op de zwaan naar een romantische overnachtingsplek waar het hopelijk zal knetteren tussen twee mensen met een stevig boontje voor elkaar. Want als Hotel romantiek één ding bewijst, is dat je nooit te oud bent om op zoek te gaan naar de liefde van je leven.

'Hotel Romantiek', vanaf 8 januari elke maandag om 20.45 uur op VRT 1 en VRT MAX.