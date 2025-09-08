Kristel ontmoet dinsdag een nieuw gezin in 'Zorgen voor Mama'

Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW
maandag 8 september 2025
Foto: VRT - © VRT 2025

Deborah en Kristel ontmoeten een nieuw gezin, dat in een sociaal appartement van de bekende Antwerpse Braemblokken woont. Mama An werkt in De Kringwinkel en draagt de volledige financiële en praktische zorg voor het gezin.

Haar partner Tommy is werkloos na gezondheidsproblemen en operaties, en zit in collectieve schuldenregeling. Dochters Ashley, Jamy en Ruby Ylva wonen ook thuis. Het appartement in de verouderde blokken vertoont mankementen, en An raakt maar niet binnen bij sociale huisvestingsmaatschappij Woonhaven. Tot overmaat van ramp gaat de huur stijgen. Tommy kan de zorgen slecht aan en heeft moeite om werk te zoeken. Deborah ziet veel problemen bij dit koppel, maar ook veel mogelijkheden voor de toekomst.


Kristel zoekt Wendy op in Gent, waar ze een kerstfeestje voorbereidt voor kansarme kinderen op haar vrijwilligerswerk bij de Beweging, een vereniging waar armen het woord nemen. Joost heeft de financiën van Wendy en David onder de loep genomen, en contact opgenomen met de ​ bemiddelaar van hun collectieve schuldenregeling. Hij gaat met een belangrijk bericht naar Rieme. Daar hoort hij dat dochter Davina van de jeugdrechter waarschijnlijk weer thuis zal mogen gaan wonen, onder moeders vleugels. Een grote verandering voor het gezin.

Fatih heeft zich op het dosssier van Amber gegooid. En heeft slecht nieuws gekregen: OCMW Brugge heeft haar aanvraag voor leefloon en referentieadres definitief geweigerd, na een onduidelijk sociaal onderzoek. Amber verblijft intussen in Oudenburg, als sofaslaper bij een vriendin thuis. Fatih gaat met Amber naar het OCMW daar om een nieuwe poging te wagen. En Amber vraagt Kristel om aanwezig te zijn bij een grote, nieuwe stap in haar jonge leven. Maar die stap blijkt onverwacht trauma op te roepen.

'Zorgen voor Mama', dinsdag 9 september om 20.40 uur op VRT 1.


Zorgen voor mama op tv
Dinsdag 9 september 2025 om 20u45
VRT 1
Kristel bezoekt de Antwerpse sociale woonwijk De Braemblokken. Ze gaat langs bij An, Tommy en hun samengesteld gezin. Het gezin kampt met een gammele flat, torenhoge schulden en financiële problemen.
Dinsdag 16 september 2025 om 20u45
VRT 1
Kristel helpt Wendy om wat orde te scheppen in haar kamer, want daar komt ze nooit toe, omdat ze altijd bezig is met en voor haar gezin: zwangere tienerdochter Davina woont intussen weer thuis, maar dat maakt het moeilijk voor Wendy's zonen.

Persbericht VRT 1
https://www.vrt.be/vrtmax/
Bij de eerste stafmeeting wordt duidelijk wie de sterkste en de zwakste rekruten zijn. Na een lange dag worden de rekruten heel de nacht wakker gehouden voor theorielessen. Iedereen probeert zijn best te doen om een groepsconsequentie te vermijden.

'Special Forces', om 20.40 uur op VTM.

