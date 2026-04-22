Kookavontuur Ruben Van Gucht aan zijden draadje na diepe snijwonde
De bekende chefs staan op scherp, net als de messen. Dat ondervindt Ruben Van Gucht aan den lijve wanneer hij een pompoen probeert te snijden met een -eerlijk is eerlijk- nogal bloeddorstige mandoline. Het resultaat? Veel bloed, zweet en vooral een diepe snijwonde met grote gevolgen.
'Je denkt onmiddellijk: f*ck het is hier gedaan, het eindigt hier', vertelt Ruben zichtbaar aangeslagen. 'Op dat moment stond ik echt nat in het zweet en dacht ik: ik wil gaan zitten, geef mij een cola!' Ruben is zelfs even niet meer in staat zelf in de potten te roeren, dus springen juryleden Inge en Michaël in. Mandoline versus RVG: 1 – 0.
Ook de andere kandidaten zien al snel dat het er niet goed uit ziet. 'My God, je hebt je heel fel gesneden', zegt Loredana bezorgd. Ondertussen ontfermt Pierre zich over Ruben, maar ook hij weet dat het ziekenhuis lonkt. Bart Hollanders ziet dan weer een voordeel in: 'Dat is sowieso eruit he. Geen compassie (lacht)'.
Gastjury Tim Boury
Ondertussen focust de rest zich op het afleveren van een smaakvolle risotto, zonder bloed als smaakmaker. De Zwarte Pin mag dan uit het spel zijn door de exit van Bo, niemand is zeker van zijn plek in de keuken. Tenzij je de gouden immuniteitspin in de wacht kan slepen uiteraard en daar beslist gastjury Tim Boury mee over …
'Celebrity MasterChef Vlaanderen', donderdag 23 april om 21.15 uur op Play en in de app.
Vijf jaar na hun eerste culinaire ontmoeting voor het programma 'Sergio over de grens' trekken Sergio Herman en Marco Borsato terug naar Toscane. In Firenze duiken ze in de wereld van gelato en gaan ze op zoek naar de perfecte fiore di latte. Met een eigen machine en artisanale melk probeert Marco het ultieme ijs te maken.
'Sergio in Italië: Marco 2026', om 21.50 uur op VTM.