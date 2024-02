Kijk zondag naar 'The Space Race' op National Geographic

De documentaire 'The Space Race', geproduceerd door The Kennedy/Marshall Company, vertelt het onbekende verhaal van de allereerste zwarte astronauten.

Over de reis die zij hebben moeten afleggen en de mogelijkheden die ze hebben waargemaakt voor toekomstige generaties.

'The Space Race' is een documentaire over zwarte astronauten die de banden van sociale onrechtvaardigheid probeerden te doorbreken om naar de sterren te reiken. In deze documentaire leren we over de ervaringen van Guion Bluford, Ed Dwight, Charles Bolden, en vele anderen. In 'The Space Race' vertellen regisseurs Diego Hurtado de Mendoza en Lisa Cortés de verhalen van baanbrekende zwarte piloten, wetenschappers en ingenieurs die zich bij de NASA aansloten om hun land in de ruimte te dienen. Zelfs toen hun land er niet in slaagde gelijkheid voor hen te bereiken op aarde...

Het verhaal start in 1963, toen de moord op JFK de zoektocht van kapitein Ed Dwight om de maan te bereiken dwarsboomde en loopt door tot 2020, toen de de burgerlijke onrust die werd aangewakkerd door de moord op George Floyd het Internationale Ruimtestation bereikten. Dit is het verhaal van Afro-Amerikanen bij NASA over wereldgebeurtenissen die botsen met de aspiraties van deze ongewone mannen.

De heldere dromen van het afrofuturisme worden werkelijkheid in 'The Space Race'. Sciencefiction wordt omgezet in wetenschapsfeiten en er wordt opnieuw gedefinieerd hoe 'the right stuff' eruit ziet, waardoor we nieuwe helden kunnen vieren en een nieuwe geschiedenis leren kennen.

'The Space Race' is een film over connectiviteit, gemeenschap, mentorschap en het belang van pioniers en is te zien op 18 februari om 20.30 uur op National Geographic.