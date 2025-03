Jurylid Cerina voert een grondige inspectie uit in 'Huis Gemaakt'

Welke koppels uit Mechelen en Nieuwpoort mogen verder strijden om hun eigen huis en vervoegen koppels Soumaya & Eros in Haasdonk en Iman & Mo uit Lummen? Winnen brengt hen een stap dichter bij een gratis huis, verliezen betekent onverbiddelijk afscheid nemen van de wedstrijd.

Juryleden Cerina, Bart en Béa gaan langs om de laatste twee zware knopen door te hakken in 'Huis Gemaakt'. Bij Ruth & Bowdy in Mechelen was het een race tegen de klok om de slaapkamer af te krijgen. 'De kamer was iets te groot en de tijd te ‘klein’', zucht Bowdy. Emiel & Ashley slaagden daar wel in, maar wachten met ingehouden adem op het oordeel van de jury. En die jury laat niets aan het toeval over. Cerina test werkelijk alles, van het bed tot de klimmuur en zelfs… de gordijnen. Een grondige inspectie, misschien zelfs iets té grondig…

Aan de kust is het Japan meets Scandinavië, want zowel Luca & Sarvar als Axelle & Seppe kozen voor een Japandi-stijl. De eerste indruk over de slaapkamer van Luca & Sarvar klinkt veelbelovend. 'Heel rustgevend. De houtkleur valt goed mee', knikt Bart goedkeurend. Maar Béa twijfelt. 'Ik mis de punch. Dit kan evengoed een zorgflat zijn.' Heeft Axelle & Seppe’s kamer wél dat tikkeltje extra? Cerina heeft alvast een bedenking. 'Wat is dat dit jaar met die nachtlampen die uit het plafond naar beneden hangen?!', vraagt ze zich af. Een lastige knoop om door te hakken, geeft Bart toe: 'Van alle panden is dit de moeilijkste keuze.'

De overgebleven koppels krijgen meteen een nieuwe uitdaging voorgeschoteld: de woonkamer renoveren in amper drie weekends tijd. 'De woonkamer is misschien wel de belangrijkste ruimte waarmee je een belangrijk verschil kan maken', beseft Eros. De lat ligt hoog en de concurrentie is moordend. Wanneer de koppels elkaars werk mogen inspecteren, vallen de monden open. 'Ik was in shock. Ik wist niet wat te verwachten maar ik had dit niet verwacht. Bart had het niet beter kunnen doen', klinkt het.

