Jurylid Béa duikt onverwachts op in Haasdonk: 'Ik hoop dat ze het niet verprutsen en eindelijk beginnen!'

De 'Huis Gemaakt'-koppels zitten weer op hete kolen, want de klok tikt genadeloos door. In slechts drie weekends tijd moeten hun woonkamers tiptop in orde zijn.

In Haasdonk loopt het voor Soumaya en Eros niet bepaald op rolletjes. 'Minder praten, meer doen!', is het nieuwe mantra van Eros. Maar net wanneer jurylid Béa onverwachts langskomt voor een pre-inspectie staat hij te wachten tot de muren drogen. En dat is Béa niet ontgaan: 'Het is duidelijk dat dit een mooie leefruimte kan worden. Ik hoop dat ze het niet verprutsen en dat ze eindelijk beginnen. Die stonden daar gewoon te draaien…', klinkt het.

Bij Ashley en Emiel laaien de gemoederen opnieuw hoog op. De stress zit hen tot over de oren. 'Tijdens een verbouwing heb je geen controle. Elke seconde kan er iets fout lopen. We staan constant onder stress', zegt Emiel. En die stress schiet de hoogte in wanneer ze de fel blauwe verf op hun plafond aanbrengen. 'Hebben we weer verkeerd gekozen? Nightmares…', klinkt het bezorgd bij Emiel. Maar wat vindt Béa, die ook in Mechelen komt opdagen, van hun gewaagde kleurkeuze? Ook een ‘verfnachtmerrie’ bij Iman en Mo in Lummen wanneer ze hun woonkamer het nodige likje verf willen geven. De gevreesde bollen zijn terug… 'Dit verpest echt alles. Ik ben pissed! Dit is een trauma voor mij! Hoe kan dit?!', roept Iman gefrustreerd. Mo maakt zich intussen zorgen over de eyecatcher van hun living: de hangende kasten.

Ook in Nieuwpoort is het ploeteren geblazen. Seppe is druk aan het plamuren tot... het stof letterlijk in zijn ogen vliegt. Het stukje gips wil maar niet weg, en Axelle maakt zich steeds meer zorgen om haar klussende wederhelft. Lopen ze hierdoor een serieuze achterstand op? En alsof dat nog niet genoeg is, wordt Axelle ook nog eens ziek. 'Ineens sta je daar alleen en denk je: waar moet ik nu beginnen? Het was leeg en stil', vertelt Seppe. Gelukkig schiet zijn vader Christophe te hulp. Maar perfectionisme is een familietrekje en dat werkt niet altijd in hun voordeel… Met de jury op komst en de deadline die als een zwaard van Damocles boven hun hoofd hangt, zetten alle koppels alles op alles om hun woonkamer op tijd af te krijgen. Wie slaagt erin de grootste metamorfose te realiseren? En voor wie wordt het een race tegen de klok die ze niet kunnen winnen?

'Huis Gemaakt', dinsdag 8 april om 20.40 uur bij VTM.