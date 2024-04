Is rood licht een spelbreker voor de eerlijke Davy in de finale van 'Het Onbekende'?

In de finale van 'Het Onbekende' nemen Team Groen en Team Rood het tegen elkaar op in een allerlaatste race. Hun eerste uitdaging? Als eerste bij een sokkel met een volgende dilemma geraken ergens in de Bulgaarse havenstad Boergas.

Met de sokkel binnen handbereik staan Davy en Silvana uit Team Rood op het punt om de overwinning te grijpen. Maar het lot heeft andere plannen, want een stoplicht dwingt Davy tot een onverwachte pitstop op een drukke baan. 'Silvana was aan het roepen dat ze de sokkel zag maar ik kon niets doen. Ik werd helemaal slecht en hoopte dat ik zo snel mogelijk kon sprinten voor mijn leven', vertelt Davy.

Een sprint die letterlijk genomen moet worden, want plots komen ook Liz en Loïc van Team Groen aandraven. En in tegenstelling tot Davy, trekken zij zich niets aan van de verkeersregels… Wie bereikt als eerste de sokkel?

'Het Onbekende', maandag 15 april om 20.40 uur bij VTM en op Streamz.