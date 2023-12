Herman Van Goethem in 'Alleen Elvis Blijft Bestaan'

Herman Van Goethem is jurist: hij doctoreerde in de Rechten in 1987. Daarnaast is hij ook historicus, met een focus op de Tweede Wereldoorlog. Zo zette hij als curator mee zijn schouders onder de Dossinkazerne in Mechelen en is hij voorzitter van het Hannah Arendt Instituut.