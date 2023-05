Haantjesgedrag loopt uit de hand in 'Million Dollar Island'

In 'Million Dollar Island' vallen de deelnemers met bosjes. Het eiland telt nog 82 bewoners en het sociale experiment is volop aan de gang.

'Million Dollar Island', telkens nieuwe afleveringen op maandag en op woensdag bij VTM 2 en ook op VTM GO en Streamz.

Terwijl sommige kandidaten vriendschappen voor het leven smeden, lukt het anderen maar moeilijk om een plekje in de groep te vinden. In kamp 'Blue Lagoon' komt het tot een hoogoplopend conflict tussen alfamannen Björn en Mark. Wie kan de andere teamleden achter zich scharen? Of kent dit haantjesgedrag enkel verliezers?

Million Dollar Island op tv

Slechts één van de honderd stoere deelnemers kan de 'last one standing' zijn in dit spel.

