Elisabeth Lucie Baeten over haar kermistrauma in 'Code van Coppens'

Bonkende beats, knipperende lichtjes en de geur van suikerspin. Voor de meeste mensen roept een kermis herinneringen op aan een zorgeloze kindertijd. Maar niet voor Elisabeth Lucie Baeten. In de nieuwe aflevering van 'Code van Coppens', woensdag om 20u40 bij VTM, belanden Elisabeth & Bert de Kock en Dina Tersago & Tom De Cock op een vervloekte kermis waar een spookmeisje ronddwaalt.

Voor Elisabeth wordt het een confrontatie met haar grootste angst. "Ik zat in de Lambada en ik vond dat verschrikkelijk. Wenen en roepen. Ze hebben het moeten stopzetten voor mij. Never again!”, lacht ze.

Bekijk hier de preview uit de aflevering:

En ook bij Dina komen jeugdherinneringen boven. “Ik vind het niet tof in het donker. Als kind durfde ik heel veel en deed ik met alles mee maar als het nachtspel was, dacht ik: please doe mij dit niet aan. Mijn moeder ging mee als kookmoeder en die stak dat mee in elkaar! En dan zei ze: doe eens niet flauw!” Slagen de duo's erin de vloek te doorbreken?



'Code van Coppens', woensdag 8 oktober om 20u40 bij VTM en op VTM GO.