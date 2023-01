Dit zie je in januari op Streamz!

Een nieuwe maand, zélfs een nieuw jaar! Dus opnieuw heel wat nieuwkomers bij Streamz en Streamz+, het Vlaamse videostreamingplatform van Telenet en DPG Media. Dit zijn de highlights voor januari 2023!

'The Thing About Pam'

​Vanaf 4 januari in boxset op Streamz

Dit true crime comedy drama is gebaseerd op het waargebeurde verhaal van de verzekeringsmedewerkster Pam Hupp (Renée Zellweger), die in vijf jaar tijd betrokken raakte bij twee moorden. Twee dagen na de Kerst van 2011 treft Russ Faria (Glenn Fleshler) thuis zijn vrouw Betsy (Katy Mixon) dood aan. Al snel wordt hij zelf beschuldigd van haar moord, en wordt hij hier onterecht voor veroordeeld tot een gevangenisstraf, ofschoon hij blijft volhouden onschuldig te zijn. Na de brute moord van Betsy volgt nog een moord, en diverse complotten zien het daglicht, die Pam Hupp als de dader aanwijzen.

'The Office'

​Vanaf 4 januari in boxset op Streamz

'The Office US', een Amerikaanse adaptatie van de Britse comedyserie, komt naar Streamz. 'The Office' speelt zich af in het kantoor van de fictieve firma Dunder-Mifflin Paper Company in Scranton (Pennsylvania). De baas Michael Scott (Steve Carell) denkt dat hij de beste baas is die je maar kan wensen. Hij probeert grappig en vriendelijk te zijn naar zijn personeel en ziet ze als zijn familie. Hij krijgt van het hoofdkantoor te horen dat hij moet gaan inkrimpen, heeft het hier echter heel moeilijk mee en probeert dit uit te stellen. Zijn assistent Dwight (Rainn Wilson) denkt dat hij alles te zeggen heeft binnen 'The Office' en hoopt op promotie, die hij niet krijgt. Verder zijn er romances, fraude en gebeuren er de nodige ongevallen.

'I Hate Suzie'

​Vanaf 11 januari in boxset op Streamz

Voormalig kindsterretje speelt voormalig kindsterretje. Billie Piper ken je misschien nog als tienersensatie die eind jaren 90 de charts domineerde. Daarna scoorde ze opgemerkte rollen in ‘Secret Diary of a Call Girl’, ‘Doctor Who’, ‘Penny Dreadfull’. In ‘I Hate Suzie’ lijkt de achtergrond van Pipers personage, Suzie Pickles, haast een kopie van haar eigen leven. Alleen krijgt dat meteen een nachtmerrie-achtige wending. Haar gsm wordt gestolen en laat daar nu net een aantal naaktbeelden opstaan. ‘I Hate Suzie’ is een zwarte komedie over vriendschap onder vrouwen, de tol van bekendheid en de onmogelijkheid van privacy. Het levert waarschijnlijk een van de beste series van het jaar op.

'Not So Pretty'

​Vanaf 11 januari in boxset op Streamz

'Not So Pretty' is een documentaireserie die de geheimen onthult van de cosmetica- en persoonlijke verzorgingsindustrie, die op zijn best losjes gereguleerd is en waarbij de FDA weinig macht heeft om veranderingen af te dwingen. De filmmakers nemen deze ongereguleerde industrie onder de loep door middel van rigoureus onderzoek, scherpe humor en emotionele verhalen om het publiek te informeren over de verborgen gevaren van cosmetica en veilige, budgetvriendelijke alternatieven voor hun dagelijkse producten. Verdeeld over vier categorieën— make-up, nagels, huid en haar — concentreren zich op een of twee producten om te laten zien hoe verderfelijk de problemen zijn en hoe grote bedrijven proberen te voorkomen dat de waarheid naar buiten komt. Met de stem van Keke Palmer./

'B30VA'

​Vanaf 18 januari op Streamz

William Boeva is 30 geworden, maar hij voelt zichzelf wel nog steeds jong. Daar wringt dus het schoentje. Nog niet oud, maar ook niet echt jong meer. Er wordt namelijk zoveel verwacht van iemand die 30 is. Heb je al een huis? Ga je trouwen? Heb je kinderen? Heb je een extra oplader voor je smartphone? Wat dan met al het leuks dat tot je 29ste wel nog gewoon mocht? 'En ja, ik weet ook wel dat die lege pizzadozen buitengezet moeten worden, maar ik heb er een fort mee gebouwd en dat is ook waardevol!' Is zijn leven nu voorbij? Of stelt hij zich aan en moet alles nog beginnen? William voelt aan alles dat hij nu zijn leven echt in handen moet nemen, want het is nog niet te laat! Denkt hij. Het is tijd om afscheid te nemen van de oude Boeva

'The Northman'

​Vanaf 1 januari op Streamz+

'The Northman' volgt een Noorse prins, Amleth genaamd. Als zijn vader op een dag wordt vermoord, zint hij op wraak. Tijdens zijn jacht op de moordenaar zal hij echter door diepe dalen moeten gaan. met onder meer Alexander Skarsgard, Nicole Kidman en Claes Bang.

'Ambulance'

​Vanaf 4 januari op Streamz+

Een man heeft dringend geld nodig voor de operatie van zijn vrouw, maar kan dat niet betalen. Hierop vraagt hij hulp aan zijn broer van wie hij vervreemd is geraakt. Deze stelt voor om samen een bank te overvallen. De overval loopt echter uit de hand en de twee stelen een ambulance om aan de politie te ontkomen. In een regie van Michael Bay met Jake Gyllenhaal in de hoofdrol.

'Downton Abbey: A New Era'

​Vanaf 11 januari op Streamz+

Nadat de familie Crawley koninklijk bezoek kreeg van de koning en koningin van Groot-Brittannië bereidt de familie zich nu voor op een nieuw avontuur, namelijk een vakantie naar Frankrijk. Violet Crawley, de gravin van Grantham, is namelijk in bezit gekomen van een riante villa, die ze dankzij een oude jeugdliefde heeft bemachtigd. Zoals gewoonlijk komt een bezoek van de Crawleys met een hoop drama en zal niet alles op rolletjes lopen.

'Costa!!'

​Vanaf 18 januari op Streamz+

Anna reist met haar beste vriendin Bibi naar het Spaanse Lloret de Mar om de fameuze club Costa te zien waar haar moeder Frida vroeger als propper werkte. Eenmaal in Spanje blijkt de club helaas al lang niet meer the place to be, maar een vervallen karaokebar. Samen met haar nieuwe vrienden zet Anna alles op alles om de Battle of the Bars te winnen en van de Costa weer de vetste club van de strip te maken. Ondertussen laait de passie aan alle kanten op zoals dat alleen aan de costa kan. Zal Anna onder de Spaanse zon, net als haar moeder ooit, echte liefde vinden?