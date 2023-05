Dit zie je deze week in 'Thuis'! - PREVIEW

Adil heeft nieuwe moed gevonden en Silke en Dries komen stilaan terug dichter bij elkaar. Karin verbaast Waldek, Tamara steunt Bob en Angèle is lastig op Eddy. Dries blijft niet bij de pakken zitten, Britney organiseert een verjaardagsfeestje en het wordt Lowie allemaal teveel.

Maandag 29 mei 2023 - aflevering 5451

De nieuwsgierigheid van Lowie wordt getriggerd. Adil heeft opnieuw de moed gevonden om door te gaan. Vince en Femke leggen het bij, maar dan krijgen ze onverwacht bezoek. De strubbelingen tussen Dries en Silke ebben langzaam weg.

Dinsdag 30 mei 2023 - aflevering 5452

Dieter zorgt voor frustratie bij Femke en Vicky. Lowie verjaart en krijgt gratis advies van Viv. Daarnaast staat er hem bij Boowie een verrassing te wachten. Angèle wil dat Eddy zich nuttig maakt. Karin weet Waldek te verbazen.

Woensdag 31 mei 2023 - aflevering 5453

Tamara steunt Bob. Marianne geniet van de afleiding die Nancy haar geeft. De onzekerheid van Dirk groeit. Karin zoekt Adil op en dat zorgt voor kwaadheid bij Christine. Britney gaat langs bij Zihame. Angèle is lastig op Eddy.

Donderdag 1 juni 2023 - aflevering 5454

Dries blijft niet langer bij de pakken zitten en ook Dirk vat de koe bij de horens. Waldek is furieus op Karin. Nancy en Eddy hebben het over het lief van hun dochter. Angèle is het uitstelgedrag van Eddy beu.

Vrijdag 2 juni 2023 - aflevering 5455

Britney verjaart en organiseert een klein feestje, maar het is Nancy die voor de grote verrassing heeft gezorgd. Waldek wil zich verontschuldigen bij Adil. Christine geeft Karin een koekje van eigen deeg. Het wordt Lowie allemaal te veel.

'Thuis', van maandag tot vrijdag rond 20.15 uur op VRT 1.

