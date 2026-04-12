Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW
De Duitse soap 'Sturm der Liebe' is intussen ook een klassieker op de Vlaamse televisie. De gebeurtenissen in het Fürstenhof en omgeving blijven populair. Dagelijks kan je de avonturen volgen op VTM GOLD. Lees hier onze wekelijkse preview!
Maandag 13 april 2026 – aflevering 4576
Leo raakt onzeker door geruchten over Elias en Olivia en vraagt zich af of Elias een motief heeft. Kilian en Fanny proberen hun gevoelens te negeren. Alfons stelt zich intussen kandidaat als vertrouwenspersoon, maar krijgt concurrentie van Erik.
Dinsdag 14 april 2026 – aflevering 4577
Leo twijfelt aan Elias na een leugen, maar verdedigt hem wanneer Christoph hem aanvalt. Christoph en Sophia groeien naar elkaar toe, waardoor Sophia haar intrige in vraag stelt. Fanny helpt Larissa met haar zwangerschapsklachten.
Woensdag 15 april 2026 – aflevering 4578
Sophia wil haar intrige stoppen nu ze gelooft in Christophs liefde, maar schrikt wanneer ze iets over hem ontdekt. Katja en Vincent maken ruzie, maar verzoenen zich weer snel. Fritz trekt zich terug omdat hij Lale niet onder druk wil zetten.
Donderdag 16 april 2026 – aflevering 4579
Christoph wil Sophia met een romantisch diner en een huissleutel zijn liefde tonen, maar zij onthult koel dat ze hem in een val heeft gelokt. Tijdens een koetsrit lijkt Lale Fritz te willen kussen, maar Erik verstoort het moment.
Vrijdag 17 april 2026 – aflevering 4580
Olivia wordt getriggerd door een opdringerige gast, terwijl Leo Elias online verdedigt. Christoph zoekt antwoorden na Sophia's verraad, maar zij zet haar plan door. Katja probeert met Vincent te ontspannen, maar het werk stoort opnieuw.
'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag op VTM GOLD.
