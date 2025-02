Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW

De Duitse soap 'Sturm der Liebe' is intussen ook een klassieker op de Vlaamse televisie. De gebeurtenissen in het Fürstenhof en omgeving blijven populair. Dagelijks kan je de avonturen volgen op VTM GOLD. Lees hier onze wekelijkse preview!

Maandag 24 februari 2025 - aflevering 4306

Katja probeert Markus ertoe te bewegen het Fürstenhof te verlaten. Hij heeft geen idee van de plannen van Christoph en probeert een verzoenend gesprek met hem aan te gaan. Een vreugdevolle gebeurtenis maakt Katja's situatie nog veel ingewikkelder. Philipp gaat niet in op het aanbod van zijn vader om samen te werken. Wanneer hij Ana wil waarschuwen, is Roland hem voor en hij slaat Philipp bewusteloos. Hij dringt er bij Ana op aan om het contract voor de fokmerries te ondertekenen. Ana heeft echter een vreemd voorgevoel. Lale is druk bezig met haar opleiding en heeft geen tijd om Theo te vergezellen bij het uitzoeken van zijn trouwpak. Hij laat zich adviseren door de stijlvolle Miro en kiest voor een opvallend lila pak. Wat zal Lale hiervan vinden?



Dinsdag 25 februari 2025 - aflevering 4307

Greta is teleurgesteld wanneer Luis geen tijd heeft om haar te helpen. Bij het zoeken naar een ontbrekend ingrediënt voor haar hoofdgerecht krijgt ze onverwacht hulp van Miro. Na een uitbundige omhelzing beseft Miro dat hij gevoelens voor Greta heeft. Ana probeert Roland aan het lijntje te houden, maar hij wordt wantrouwig en bedreigt haar. Vincent en Philipp arriveren net op tijd, waarna Roland op de vlucht slaat. Katja zit in een wanhopige situatie. Christoph blijft haar onder druk zetten om Markus te overtuigen het Fürstenhof te verlaten en zijn aandelen af te staan. Na een verontrustende droom vraagt Katja uiteindelijk Werner om hulp.



Woensdag 26 februari 2025 - aflevering 4308

Ana treft met Vincent de laatste voorbereidingen voor het heropeningsfeest van Gut Thalheim en hoopt dat Philipp ook aanwezig zal zijn. Wanneer de wind een tarotkaart van Philipp voor haar voeten blaast, vraagt ze zich af hoe ze dit vreemde voorteken moet interpreteren. Het feest lijkt een groot succes te worden, maar dan breekt er plots brand uit in de stallen. Michael vecht tegen de stijfheid in zijn handen en probeert geduldig te blijven. Hij verbergt zijn ziekte echter nog steeds voor Nicole. Miro vertrouwt Theo toe dat hij na een noodlottige gebeurtenis depressief werd en daarom geen relatie meer wil. Hij neemt zich voor om Greta in de toekomst uit de weg te gaan. Dit blijkt echter moeilijker dan gedacht.



Donderdag 27 februari 2025 - aflevering 4309

Roland wil er zeker van zijn dat Philipp de brand heeft overleefd, want zijn zoon laat hem niet helemaal onverschillig. Wanneer hij het ziekenhuis insluipt, wordt hij betrapt door Theo. Greta is geïrriteerd door het onbeleefde gedrag van Miro. Onder druk van anderen verontschuldigt Miro zich uiteindelijk bij Greta. Katja hoopt met Markus een nieuw leven te kunnen beginnen. Net wanneer Markus zich neerlegt bij het idee om zijn aandelen aan Christoph te verkopen, hoort hij toevallig hoe Christoph voortijdig triomfeert over zijn vermeende overwinning. Markus' woede tegenover zijn rivaal laait hierdoor weer op.



Vrijdag 28 februari 2025 - aflevering 4310

Lale slaagt erin om Roland onschadelijk te maken, waardoor de oplichter gearresteerd wordt. Nicole wordt opnieuw geconfronteerd met haar gevoelens voor Erik. Michael denkt intussen dat de immuuntherapie begint te werken en dat hij Nicole bij het optreden kan begeleiden. Maar dan overbelast hij zijn vingers tijdens een ongeplande operatie, en plots verkrampt zijn linkerhand helemaal. Katja verwacht nog steeds dat Markus zijn aandelen aan Christoph zal overdragen en met haar zal verhuizen. De onderhandelingen met Christoph lopen echter mis. Aan het einde van de fotoshoot raken Greta en Miro elkaar per ongeluk aan.



