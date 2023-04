Dit zie je deze week in 'Neighbours'! - PREVIEW

Ramsay Street is al jaar en dag dé place to be voor heel wat Vlaamse kijkers. De beroemde Australische straat staat elke dag garant voor emotie, drama én een lach en en traan. Wat er deze week gebeurt, lees je wekelijks in onze preview.

Maandag 24 april 2023 - aflevering 8703

Karl maant Hendrix aan om zich ook te laten testen op teelbalkanker. Hij doet een verontrustende ontdekking. De date van haar en Toadie loopt niet zoals Rose het had verwacht wanneer de film van Melanie, getiteld 'Ode to Toad', wordt vertoond. Toadie is ontroerd. Het noodlot slaat toe bij Aaron en David.

Dinsdag 25 april 2023 - aflevering 8704

Aaron en David zijn compleet in paniek na de verdwijning van Isla. Ze roepen de hulp in van de politie. En terwijl iedereen mee helpt zoeken, komt Levi Britney op het spoor. Hij is verbijsterd wanneer ze hem vertelt hoe de vork aan de steel zit. Woensdag 26 april 2023 - aflevering 8705

De waarheid omtrent Isla komt aan het licht en slaat iedereen in Ramsay Street met verstomming. Donderdag 27 april 2023 - aflevering 8706

Aaron en David nemen contact op met Nicolette, maar krijgen niet het nieuws waarop ze hadden gehoopt. Het komt bovendien ook tot een aanvaring tussen het koppel zelf wanneer Paul de betrokkenheid van David bij het vertrek van Jesse onthult. Paul probeert intussen om de schade te beperken, maar Terese is overduidelijk gedegouteerd door zijn manier van handelen. Vrijdag 28 april 2023 - aflevering 8707

Nicolette brengt samen met Isla een bezoek aan Aaron en David. Hun tijd met Isla verloopt echter niet zoals ze hadden gehoopt. Leo en Britney besluiten hun relatie nog een kans te geven, maar Britney krijgt het moeilijk wanneer Abigail weigert te drinken. Hendrix is ervan overtuigd dat hij kanker heeft en duwt iedereen van zich weg. 'Neighbours', van maandag tot vrijdag rond 14.45 uur (wisselend) bij VTM 2.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek! De soap-inhouden vind je ook in de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!