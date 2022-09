Dit zie je deze week in 'Neighbours'! - PREVIEW

In thuisland Australië is er deze zomer een definitief einde gekomen aan 'Neighbours'. Maar in Vlaanderen hebben we nog wel wat afleveringen tegoed. De soap blijft dagelijks te zien op VTM 2. Dit is de preview van deze week!

Maandag 19 september - aflevering 8560

Kyle en Roxy zijn in shock na het nieuws van Paul en schakelen Terese in om hen te helpen. Paul is echter niet van plan om van gedachten te veranderen.

Dinsdag 20 september 2022 - aflevering 8561

SRoxy en Levi voelen zich schuldig en willen iets terugdoen voor Kyle. Shane probeert zich te focussen op Amy, maar krijgt Dipi maar niet uit zijn gedachten. Woensdag 21 september 2022 - aflevering 8562

Het is een blij weerzien wanneer Fay terugkeert naar Erinsborough. Fay is echter teleurgesteld dat Nicolette niet aanwezig is om haar welkom te heten. Donderdag 22 september 2022 - aflevering 8563

Jane is door het dolle heen wanneer Susan haar goedkeuring geeft voor haar project. En terwijl Hendrix niet echt staat te springen voor het idee, grijpt Brent zijn kans. Vrijdag 23 september 2022 - aflevering 8564

Jane is door het dolle heen wanneer Susan haar goedkeuring geeft voor haar project. En terwijl Hendrix niet echt staat te springen voor het idee, grijpt Brent zijn kans. Chloe heeft het moeilijk met de aanwezigheid van Nicolette in huis als verpleegster van Fay. 'Neighbours', van maandag tot vrijdag rond 14.30 uur (wisselend) bij VTM 2.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek! De soap-inhouden vind je ook in de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!