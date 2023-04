Dit zie je deze week in 'Lisa'! - PREVIEW

Ben heeft tijd nodig om na te denken over de nieuwe situatie en Suzanne maakt zich zorgen om haar gezondheid. De vader van Amal duikt op. Gert en Vic bijten in het zand. Lisa neemt de touwtjes stevig in handen, Gert krijgt schokkend nieuws. Ben stelt Lisa voor een dilemma. Suzanne krijgt telefoon van een oude bekende en Dorian wil Mira voor zich winnen.

Maandag 10 april 2023 - aflevering 402

Ben heeft tijd nodig om na te denken over Lisa's nieuwe situatie. Gert verliest door Elke zijn controle. Lisa grijpt in en stelt strenge eisen aan Gert. Suzanne begint zich zorgen te maken over haar gezondheid. Arthur en Mira staan oog in oog met de vader van Amal.

Dinsdag 11 april 2023 - aflevering 403

Ben neemt een belangrijk besluit in zijn relatie met Lisa. Gert en Vic bijten in het stof. Amals vader zoekt contact op met haar. Reinhout beleeft woelige momenten met Suzanne. Heidi schaduwt Vic. Woensdag 12 april 2023 - aflevering 404

Lisa neemt de touwtjes stevig in handen. Reinhout en Suzanne worden gedwongen te praten. Vic probeert zijn nederlaag te verteren. Arthur, Mira en Dorian werken aan het dossier. Heidi komt de waarheid te weten over Vics alibi. Gert krijgt schokkend nieuws van Pierre. Donderdag 13 april 2023 - aflevering 405

Ben stelt Lisa voor een dilemma. Gert krijgt verrassend nieuws van Pierre en gaat zelf op onderzoek uit. Reinhout en Suzanne willen het uitpraten, maar de uitkomst is eerder onverwacht, vooral voor Reinhout. Suzanne krijgt telefoon van een oude bekende. Michel Vandenbosch moet kiezen tussen het campagne-idee van Amal en Vic. Dorian wil Mira voor zich winnen. Gijs wil Dorian hierbij helpen, maar merkt al snel dat dit niet zo eenvoudig zal zijn als hij dacht. Vrijdag 14 april 2023 - geen uitzending

