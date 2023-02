Dit zie je deze week in 'Lisa'! - PREVIEW

Suzanne botst op een muur bij Lisa. Arthur vreest dat hij in de problemen gaat komen. Olivia komt tot het besef dat het beter is om te vertrekken bij Massa. Gijs stelt meer en meer vragen, Is de nieuwe werkkracht van Massa wel zuiver op de graat? Lisa heeft het zwaar, Gert wil een vertrouwensband opbouwen met Vic. Lily-Rose doet een openhartige getuigenis.

Maandag 20 februari 2023 - aflevering 378

Suzanne botst op een muur bij Lisa. Olivia praat met Lisa over haar gevoelens voor Ben. Gert legt Elke op de rooster. Elke heeft plannen met Vic. Gijs begint aan zijn try-out. Hij hoopt dat Gert aanwezig zal zijn. Arthur vreest dat hij door het onderwerp van de podcast in de problemen gaat komen. Reinhout en Suzanne hebben het steeds moeilijker om hun relatie geheim te houden.

Dinsdag 21 februari 2023 - aflevering 379

Lisa heeft een fijne tijd en kan Jonas even uit haar hoofd zetten. Olivia polst bij Ben of hij ook iets voor haar voelt, maar hij wil enkel een vriendschappelijke band met haar. Hierdoor komt Olivia tot het besef dat het zeker tijd is om te vertrekken bij Massa. Suzanne en Reinhout genieten stiekem van elkaar, tot plots Arthur voor de deur staat. Vic ligt vastgebonden in een zetel. Zal Elke hem komen bevrijden? Arthur eist dat Amal de podcast offline haalt. Woensdag 22 februari 2023 - aflevering 380

Lisa wil zich sterk houden voor Jonas, maar ze krijgt het steeds moeilijker. Zal Suzanne open kaart spelen? Gijs stelt meer en meer vragen. Elke blijft Vic uitdagen. Reinhout heeft een speciaal verzoek voor Gert. Zal hij er op ingaan? Een nieuwe werkkracht dient zich aan bij Massa. Maar is ze wel zuiver op de graat? Donderdag 23 februari 2023 - aflevering 381

Het afscheid nemen van Olivia valt Lisa zwaar. Reinhout zorgt echter voor verstrooiing met enkele vragen over Massa. Lily-Rose doet een openhartige getuigenis. De spanning tussen Davy en Gijs loopt op, maar Gijs houdt de boot af. Gert zou graag een vertrouwensband met Vic opbouwen. Vrijdag 24 februari 2023 - geen uitzending

