Dit zie je deze week in 'Lisa'! - PREVIEW

Lisa is niet meer het extreem verlegen meisje van weleer. Ze heeft geleerd om van zich af te bijten en om voor zichzelf op te komen. Ze zoekt haar weg tussen de haaien in de reclamewereld, heeft met Jonas de liefde van haar leven gevonden én pakt heel wat nieuwe uitdagingen aan. Wat gebeurt er deze week? Lees snel de preview!

Maandag 7 november 2022 - aflevering 330

Lisa probeert Olivia te overtuigen om op een blind date te gaan. Elke heeft een nieuwe uitdaging voor Vic.

Dinsdag 8 november 2022 - aflevering 331

Lisa houdt vast aan haar plan om Ben en Olivia te koppelen. Maar aangezien ze niet willen meewerken, moet ze creatief te werk gaan. Arthur stapelt de leugens op om Lily-Rose te blijven verbergen.

Woensdag 9 november 2022 - aflevering 332

Lisa wil de grote stap in de revalidatie van Jonas vieren in 't Excuus, maar dat ziet hij niet zitten. Lisa bedenkt een sluw plan om Olivia en Ben toch op date te sturen, of ze dat nu willen of niet.

Donderdag 10 november 2022 - aflevering 333

Jonas wil het schokkende nieuws van Gert niet geloven, maar probeert er toch meer over te weten te komen. Olivia en Ben besluiten het spelletje met Lisa nog even vol te houden.

Vrijdag 11 november 2022 - aflevering 334

Lisa spreekt Gert moed in, maar dit blijkt niet het gewenste effect te hebben. In tegenstelling tot wat ze Lisa wijsmaken, klikt het tussen Ben en Olivia.

'Lisa', van maandag tot vrijdag om 18.20 uur op VTM.

