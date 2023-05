Dit zie je deze week in 'Home and Away'! - PREVIEW

Zon, zee, strand. Summer Bay lijkt een vredig plekje waar iedereen zonder zorgen door het leven gaat. Niets is echter minder waar. 'Home and Away' zorgt voor je dagelijkse portie emotie en drama. Benieuwd naar het vervolg? Check de preview!

Maandag 15 mei 2023 - aflevering 7799

Het voorstel van Emmett zindert na bij Bella. Wanneer ze Nikau inlicht, reageert die anders dan verwacht. De vlam is duidelijk nog niet gedoofd tussen Emmett en Mackenzie. Nikau praat met John over de jobaanbieding van Bella. Roo en Martha herstellen goed. Roo wijkt echter geen seconde van haar moeders zijde, tot grote frustratie van Martha. Ziggy panikeert wanneer ze Dean niet kan bereiken. Wanneer hij uiteindelijk opdaagt, heeft hij slecht nieuws: iemand probeert hen te laten opdraaien voor de moord op PK. De vraag is: wie?

Dinsdag 16 mei 2023 - aflevering 7800

Om te weten te komen hoe oprecht Chloe het meent met Theo, plant Leah een familie-etentje en vraagt Theo om Chloe uit te nodigen. Nikau breekt zich het hoofd over het voorstel van Bella om mee naar New York te gaan. Roo weigert het ziekenhuis te verlaten zonder Martha. Leah onderwerpt Chloe aan een kruisverhoor.

Woensdag 17 mei 2023 - aflevering 7801

Jasmine maakt zich zorgen om Xander, die sinds het dreigement van Millie op de tippen van zijn tenen loopt? Leah drijft haar bezorgdheid om Theo net iets te ver. Logan krijgt slecht nieuws. Xander onderneemt een poging om Millie alsnog op andere gedachten te brengen, maar zonder succes.

Donderdag 18 mei 2023 - aflevering 7802

Nikau licht Bella in over zijn beslissing om niet mee naar New York te gaan. Wat betekent dit voor hun relatie? Xander legt een verklaring af bij de politie over de betrokkenheid van Millie bij het ongeluk. Rose is echter duidelijk: het blijft zijn woord tegen dat van Millie. En die laatste lijkt niet meteen van zin om haar verantwoordelijkheid op te nemen. Logan schaamt zich intussen voor zijn gedragen tegenover Mackenzie en Emmett.

Vrijdag 19 mei 2023 - aflevering 7803

Nikau en Bella overwegen de voor- en nadelen van een langeafstandsrelatie en besluiten het een kans te geven. Mackenzie organiseert een afscheidsfeestje voor Bella. Ziggy maakt zich zorgen om Dean en het moordonderzoek. Rose probeert door te dringen tot Millie.

'Home and Away', elke werkdag rond 19.05 uur (wisselende tijdstippen) op VTM 2.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek.

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!