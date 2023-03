Dit zie je deze week in 'Home and Away'! - PREVIEW

Zon, zee, strand. Summer Bay lijkt een vredig plekje waar iedereen zonder zorgen door het leven gaat. Niets is echter minder waar. 'Home and Away' zorgt voor je dagelijkse portie emotie en drama. Benieuwd naar het vervolg? Check de preview!

Maandag 6 maart 2023 - aflevering 7749

Mia verdrinkt haar zorgen en verdriet in Salt. Felicity wacht vol spanning op meer duidelijkheid van Tane. Is hun relatie ten dode opgeschreven? Theo is er niet mee opgezet dat Justin en Leah achter zijn rug om contact hebben gezocht met zijn vader. Hij reageert zich af op Ziggy. Alf keert terug uit Merimbula, maar heeft slecht nieuws.

Dinsdag 7 maart 2023 - aflevering 7750

Ziggy vindt het niet kunnen dat Justin niet eerst met haar overlegd heeft over de stageplaats voor Theo. Roo wil weten hoe slecht Martha er aan toe is en vraagt Logan om contact op te nemen met het ziekenhuis in Merimbula. Mackenzie krijgt slecht nieuws en ziet de toekomst somber in.

Woensdag 8 maart 2023 - aflevering 7751

Jasmine en Cash vinden hun draai in het samenwonen en genieten ervan dat ze nu meer tijd samen kunnen doorbrengen. Dean heeft een idee om de schulden van Mackenzie af te lossen. Die laatste heeft ondertussen enkele harde knopen door te hakken wat betreft Salt. Ryder krijgt een vermoeden dat er iets aan de hand is. Cash heeft slecht nieuws voor Jasmine: haar vader is overleden.

Donderdag 9 maart 2023 - aflevering 7752

Dean krijgt spijt van zijn beslissing om Rick te contacteren. De druk van de schulden weegt intussen steeds zwaarder op Mackenzie, die een verkoop van Salt aan Rick alsnog overweegt. De voortdurende aanwezigheid van Chloe wordt Bella teveel. Irene en Cash maken zich zorgen om Jasmine, die blijft volhouden dat de dood van haar vader, die ze al sinds haar zesde niet meer gezien heeft, haar koud laat.

Vrijdag 10 maart 2023 - aflevering 7753

Chloe voelt zich buitengesloten wanneer Bella en Nikau tijd samen willen doorbrengen. Mia en Chloe besluiten dat het tijd is om hun leven opnieuw in handen te nemen.

