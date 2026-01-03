Dit zie je deze week in 'Florentina' - PREVIEW

Bambi, Eenhoorn of King Krab: wie wint 'The Masked Singer'?
zaterdag 3 januari 2026
Flo is een spontane, charmante flapuit die haar mannetje staat in het harde gezondheids- en fitnessbedrijf van haar moeder. Net voor haar huwelijk wordt ze gedumpt en erft ze een geheime nachtclub van haar mysterieuze nonkel.

Maandag 5 januari 2026 - aflevering 1
Florentina gaat trouwen en kiest samen met haar zus en haar moeder een trouwkleed. Dat loopt echter niet zoals verwacht. Manon heeft haar eerste werkdag in Café Commerce en Florentina probeert een topfitnessmodel te strikken voor de campagne Health 4 Men.


Dinsdag 6 januari 2026 - aflevering 2
Florentina ontdekt de mysterieuze nachtclub van haar overleden oom Harry en belooft het geheim te bewaren. Fifi snapt niks van de boekhouding en botst met Justin. Florentina, Claire en Nadia horen van de notaris wat Harry hen nalaat.

Woensdag 7 januari 2026 - aflevering 3
Florentina is in de war door het nieuws van de notaris en krijgt bij Fifi ook geen duidelijkheid. Ze wil de CFO-positie zelf bemachtigen, maar de stemming verloopt anders dan verwacht. Ondertussen maakt Sami een slechte eerste indruk op Nick.

Donderdag 8 januari 2026 - aflevering 4
Florentina voelt zich verraden door Claire, die meteen spijt krijgt. Nadia wil dat Willem Sami aanneemt. In de Harry's zijn de rekeningen niet betaald. Florentina kijkt wat er aan de hand is en komt tot een ontluisterende conclusie.

'Florentina', maandag 5 januari om 17.55 uur en daarna elke maandag tot en met donderdag om 18.20 uur op VTM.


Florentina op tv
Maandag 5 januari 2026 om 17u55  »
VTM
Maandag 5 januari 2026 om 21u50  »
VTM
Dinsdag 6 januari 2026 om 18u20  »
VTM
Dinsdag 6 januari 2026 om 21u40  »
VTM
Woensdag 7 januari 2026 om 18u20  »
VTM
Florentina is in de war door het nieuws van de notaris en krijgt ook bij Fifi geen duidelijkheid. Ze hoort dat Willem op de CFO-functie aast en wil dat voorkomen, maar de stemming verloopt anders...

logo vtm logo

Maria is een levenslustig meisje. Ze is als novice het klooster binnengetreden, maar heeft moeite om zich neer te leggen bij de strenge leefregels. Ook al is ze vastberaden om God naar behoren te dienen en non te worden, de Abdis oordeelt dat ze tijdelijk het klooster moet verlaten om levenservaring op te doen en uit te vissen hoe ze haar toekomst ziet. Zo komt ze terecht in Salzburg bij de familie Von Trapp. Kapitein Von Trapp is een weduwnaar die alleen instaat voor de opvoeding van zijn zeven kinderen. Hij heeft net zijn twaalfde gouvernante aan de deur gezet.

'The Sound of Music ', om 20.50 uur op VTM.

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 11:45
    De inzichten van...
    06:00
    In bed met Olly
  • 10:00
    Winterbeelden
    15:55
    Planet Earth III
  • 12:20
    Nachtwacht
    04:50
    Geen uitzending
  • 12:05
    Chicago Fire
    00:40
    Single Bells
  • 10:00
    Geen uitzending
    23:15
    Bad Boys
  • 12:15
    S.W.A.T.
    00:45
    Yellowjackets
  • 10:00
    Geen uitzending
    07:00
    Willy
  • 11:25
    A Husband for Christmas
    01:45
    JOE XMAS
  • 10:00
    Joe
    09:30
    Geen uitzending
  • 12:00
    De Chalet, Hollandse Maatjes
    04:50
    Play kerst haardvuur 2025
  • 11:45
    My Life is Murder
    02:00
    Criminal Minds
  • 12:00
    Geen uitzending
    01:35
    The First 48 Presents Critical Minutes
  • 11:00
    A Season for Family
    02:00
    Play kerst haardvuur 2025
  • 11:55
    Holly Jolly Homicides
    01:30
    C.S.I. New York
  • 12:22
    Trends Talk
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 12:14
    Zo doe je het!
    05:55
    Sixties To Six
  • 12:15
    Taste of Australia met Hayden Quinn
    00:45
    De Chalet, Hollandse Maatjes
  • 11:35
    New Tricks
    00:40
    Murdoch Mysteries
  • 11:55
    NCIS: New Orleans
    00:10
    Lie to Me
  • 12:20
    Sterren NL Top 25
    01:20
    Frans & Mariska, Stellen op de Proef
  • 12:20
    Dit is de kwestie
    01:25
    Nieuwsuur
  • 12:15
    BarnKidz
    01:10
    First Dates