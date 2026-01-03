Dit zie je deze week in 'Florentina' - PREVIEW

Flo is een spontane, charmante flapuit die haar mannetje staat in het harde gezondheids- en fitnessbedrijf van haar moeder. Net voor haar huwelijk wordt ze gedumpt en erft ze een geheime nachtclub van haar mysterieuze nonkel.

Maandag 5 januari 2026 - aflevering 1

Florentina gaat trouwen en kiest samen met haar zus en haar moeder een trouwkleed. Dat loopt echter niet zoals verwacht. Manon heeft haar eerste werkdag in Café Commerce en Florentina probeert een topfitnessmodel te strikken voor de campagne Health 4 Men.

Dinsdag 6 januari 2026 - aflevering 2

Florentina ontdekt de mysterieuze nachtclub van haar overleden oom Harry en belooft het geheim te bewaren. Fifi snapt niks van de boekhouding en botst met Justin. Florentina, Claire en Nadia horen van de notaris wat Harry hen nalaat.

Woensdag 7 januari 2026 - aflevering 3

Florentina is in de war door het nieuws van de notaris en krijgt bij Fifi ook geen duidelijkheid. Ze wil de CFO-positie zelf bemachtigen, maar de stemming verloopt anders dan verwacht. Ondertussen maakt Sami een slechte eerste indruk op Nick.

Donderdag 8 januari 2026 - aflevering 4

Florentina voelt zich verraden door Claire, die meteen spijt krijgt. Nadia wil dat Willem Sami aanneemt. In de Harry's zijn de rekeningen niet betaald. Florentina kijkt wat er aan de hand is en komt tot een ontluisterende conclusie.

'Florentina', maandag 5 januari om 17.55 uur en daarna elke maandag tot en met donderdag om 18.20 uur op VTM.