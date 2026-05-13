'Goedemorgen Nederland' op 14 mei geheel in het teken van ruimtevaart

woensdag 13 mei 2026

Donderdag 14 mei staat 'Goedemorgen Nederland' geheel in het teken van de ruimtevaart. In deze speciale uitzending laten astronaut André Kuipers en professor Robbert Dijkgraaf hun licht schijnen op het nieuws over de ruimte.

Dijkgraaf is voormalig directeur van het vooraanstaande Institute for Avanced Study in Princeton, hét centrum voor theoretisch onderzoek, waar illustere grootheden als Albert Einstein en Robert Oppenheimer hun thuisbasis hadden. Als astronaut van de Europese Ruimtevaartorganisatie ESA woonde en werkte André Kuipers meer dan 200 dagen in het internationale ruimtestation ISS.


Of het nu gaat over het vrijgeven van dossiers over ufo's door het Pentagon, de laatste ontwikkelingen rondom commerciële ruimtevaart met een hoofdrol voor techmiljardair Elon Musk of het onlangs gehouden 'rondje rond de maan', nieuws uit ruimte is dagelijkse kost. 

In een twee uur durende uitzending spreken Dijkgraaf en Kuipers over de nieuwste ontwikkelingen in de ruimte, de kans op buitenaards leven, commerciële ruimtevaart en: hoe ziet de toekomst van reizen in de ruimte er eigenlijk uit? 

'Goedemorgen Nederland', woensdag 14 mei om 7.30 uur bij WNL op NPO 1.


Persbericht Omroep WNL
https://wnl.tv/programmas/goedemorgen-nederland
