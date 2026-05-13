'Goedemorgen Nederland' op 14 mei geheel in het teken van ruimtevaart
Donderdag 14 mei staat 'Goedemorgen Nederland' geheel in het teken van de ruimtevaart. In deze speciale uitzending laten astronaut André Kuipers en professor Robbert Dijkgraaf hun licht schijnen op het nieuws over de ruimte.
Dijkgraaf is voormalig directeur van het vooraanstaande Institute for Avanced Study in Princeton, hét centrum voor theoretisch onderzoek, waar illustere grootheden als Albert Einstein en Robert Oppenheimer hun thuisbasis hadden. Als astronaut van de Europese Ruimtevaartorganisatie ESA woonde en werkte André Kuipers meer dan 200 dagen in het internationale ruimtestation ISS.
Of het nu gaat over het vrijgeven van dossiers over ufo's door het Pentagon, de laatste ontwikkelingen rondom commerciële ruimtevaart met een hoofdrol voor techmiljardair Elon Musk of het onlangs gehouden 'rondje rond de maan', nieuws uit ruimte is dagelijkse kost.
In een twee uur durende uitzending spreken Dijkgraaf en Kuipers over de nieuwste ontwikkelingen in de ruimte, de kans op buitenaards leven, commerciële ruimtevaart en: hoe ziet de toekomst van reizen in de ruimte er eigenlijk uit?
'Goedemorgen Nederland', woensdag 14 mei om 7.30 uur bij WNL op NPO 1.
https://wnl.tv/programmas/goedemorgen-nederland
Meer artikels over Omroep WNL
TVvisie Extra
Onze apps
Meest recente
- Proximus bereikt akkoord met DAZN over volgend voetbalseizoen en ontknoping van dit seizoen
- België staat in de finale: Essyla overtuigt tijdens halve finale van het Eurovisiesongfestival
- Kijkcijfers: maandag 11 mei 2026
- Verlengd finaleweekend bij Play met historische Brusselse derby en ontknoping De Mol
- 'Dagelijkse Kost' wordt voor eventjes 'Dagelijkse Kust'
- Viktor keert voor 'Brieven Aan Samson' terug naar de set van 'Thuis'
- 'Goedemorgen Nederland' op 14 mei geheel in het teken van ruimtevaart
- Ziggo Sport zendt PGA Championship live en exclusief uit
- 'Zembla' donderdag over online medicijnen bestellen
- Bartel Van Riet brengt Elie van z’n melk in 'Huis Gemaakt'
- NPO 3FM lanceert nieuw 3FM Talent: Def
- Deze onderwerpen hoor je zondag in 'Dijkstra & Evenblij Ter Plekke'
- Dit hoor je zondag in 'Vroege Vogels' op NPO Radio 1
- Dit hoor je zaterdag in 'Spijkers met Koppen' op NPO Radio 2
- Groeiend succes voor Kai Merckx op JOE: extra show op vrijdagochtend
Multimedia SPOTLIGHT
-
Allesbehalve saai: 'A BORING YEAR'!
-
Bartel Van Riet brengt Elie van z’n melk in 'Huis Gemaakt'
-
Nieuw seizoen van '3FF' brengt 'D5R' terug!
-
Anne en Hannelore moeten toegevingen doen in 'Blind Gekocht'
-
Chemie spat van scherm in 'So You Think You Can Dance'
-
'The Miniature Wife' is nu nieuw te zien op Streamz
-
Er zijn nieuwe verleidsters op 'Temptation Island'
-
Thomas Smith en Begijn le Bleu blikken terug op auditie 'SYTYCD'
-
Bart De Wever ongewoon in 'A-typisch'
-
'Heel Mijn Hart': Verliefdheid na verlies?
-
Check nu de teaser van 'House of the Dragon'
-
Annelies viert haar 25ste cosmetische ingreep met een Plastic is Fantastic-feest
-
Deze talenten stoten door naar de liveshows van 'The Voice'
-
Ward Lemmelijn toont geheim mentaal wapen
-
Heeft Alex Callier een nieuwe zangeres voor Hooverphonic gevonden?
-
Camilia Blereau doet Hugo Sigal schrikken in 'Familie'
-
Bloeit er iets moois in 'So You Think You Can Dance'?
-
Andy Peelman confronteert jonge ondernemer in 'Ze Zeggen Dat'
-
Nieuw seizoen 'Alloo bij de Wegpolitie' bij VTM GO+
-
Cross Battles beloven vuurwerk in 'The Voice van Vlaanderen'
-
Dit is de afvaller na de vijfde aflevering van 'De Mol'
-
Nicky zoekt noodgedwongen grotere woning in 'Blind Gekocht'
-
Repetitie loopt mis in 'So You Think You Can Dance'
-
Dit is de releasedatum van 'Heartstopper Forever'
-
Kijk vrijdag eerste studioshow van 'So You Think You Can Dance'
-
Kijk nu de hilarische trailer van 'STRIKE!' op Streamz
-
Aster Nzeyimana over zijn mediatransfer in 'Achter de Schermen'
-
Cerina wijst Marthe en Matthias terecht in 'Huis Gemaakt'
-
Kijk nu de trailer van het nieuwe seizoen 'Temptation Island'
-
'Flashback' duikt in de wilde jaren van JIM
Kijktip van de dag
Eind jaren 70. Wanneer Patrizia Reggiani, een vrouw van eenvoudige komaf, trouwt met Maurizio Gucci, erfgenaam van het modehuis Gucci, meent ze dat haar broodje gebakken is. De jonge Maurizio interesseert zich weinig voor het familiebedrijf, maar Patrizia brandt van ambitie en gaat over lijken om haar doel te bereiken.
'House of Gucci', film uit 2021 met oa. Lady Gaga, om 20.35 uur op Play Fictie.