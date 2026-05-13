Ziggo Sport zendt PGA Championship live en exclusief uit
Van donderdag 14 tot en met zondag 17 mei zendt Ziggo Sport de PGA Championship, één van de vier majors van het golfseizoen, live en exclusief uit. Vier dagen lang strijdt de wereldtop op Aronimink Golf Club in Philadelphia om de titel.
Titelhouder Scottie Scheffler verdedigt zijn major tegen een ijzersterk deelnemersveld, met onder anderen kersvers tweevoudig Masters-winnaar Rory McIlroy. Elke speeldag is vanaf 19.00 uur live te volgen op Ziggo Sport 6.
Aronimink Golf Club: thuisvoordeel voor de Amerikanen?
De PGA Championship 2026 belooft een spektakelstuk te worden. Scottie Scheffler is wederom de te kloppen man, maar treft een ijzersterke concurrentie. Rory McIlroy komt vol vertrouwen aan de start: de Noord-Ier won afgelopen maand voor de tweede keer op rij The Masters. Daarnaast staan Bryson DeChambeau, Cameron Young, Jon Rahm en vele andere grote namen aan de start. Een week vol topgolf is op voorhand verzekerd.
Het toernooi wordt dit jaar gespeeld op Aronimink Golf Club in Philadelphia, een baan in klassieke Amerikaanse stijl. Op dit type baan doen de Amerikaanse spelers het traditioneel goed: een gegeven dat de strijd aan de top extra dimensie geeft. Slagen de internationale toppers er deze week in om hun stempel te drukken? Of gaat er toch weer een Amerikaan met de iconische Wanamaker Trophy vandoor?
Pre-show en commentaar
Voorafgaand aan het evenement zendt Ziggo Sport een pre-show uit, gepresenteerd door John van Vliet en met analyses van Robert-Jan Derksen en Gerard Louter. Zij blikken vooruit op de PGA Championship, bespreken de kanshebbers en lichten de meest opvallende holes uit. Het commentaar tijdens het toernooi is in handen van Jan Kees van der Velden, Robert-Jan Derksen, Gerard Louter, Inder van Weerelt, John Woof en Daan Slooter.
Waar te zien
De PGA Championship is van donderdag 14 tot en met zondag 17 mei live en exclusief te volgen op Ziggo Sport 6 en op Ziggo Sport. Elke speeldag start de uitzending om 19.00 uur:
Donderdag 14 mei — eerste ronde, vanaf 19.00 uur op Ziggo Sport 6
Vrijdag 15 mei — tweede ronde, vanaf 19.00 uur op Ziggo Sport 6
Zaterdag 16 mei — derde ronde, vanaf 19.00 uur op Ziggo Sport 6
Zondag 17 mei — finaleronde, vanaf 19.00 uur op Ziggo Sport 6
'House of Gucci', film uit 2021 met oa. Lady Gaga, om 20.35 uur op Play Fictie.
'House of Gucci', film uit 2021 met oa. Lady Gaga, om 20.35 uur op Play Fictie.