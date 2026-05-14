Vrijdag in 'Meldpunt Actueel': woonprojecten voor ouderen onder druk

donderdag 14 mei 2026
Kunnen er voldoende ouderenwoningen worden gerealiseerd nu de structurele financiering van deze woonprojecten onder druk staat? Ouderen kiezen vaker voor een woongemeenschap om samen in te leven; die zijn er inmiddels in allerlei vormen.

Maar er blijkt onvoldoende geld beschikbaar om te voorzien in voldoende ouderenwoningen.


Er zijn talloze nieuwe woonvormen ontstaan na het sluiten van de bejaardenhuizen, zoals Lang Leven Thuisflats, knarrenhofjes, kangoeroewoningen, Thuisplusflats of een zorgbuurthuis. In veel gemeenten wordt geprobeerd om zulke woonprojecten voor senioren van de grond te krijgen, maar dat kan alleen met medewerking van corporaties, zorgverzekeraars en lokale wethouders. En dan alleen met toezeggingen vanuit het Rijk. Toch dreigt structurele financiering vast te lopen, waardoor projecten geen doorgang kunnen vinden. Of het kabinet de ambitie van 290.000 ouderenwoningen voor 2030 kan waarmaken is daardoor onzeker.

Structurele financiering
Zorgaanbieders, zorgverleners en ouderenbond ANBO‑PCOB hopen daarom op structurele financiering, zodat mensen op hun oude dag, of ze nu fit of hulpbehoevend zijn, naar elkaar blijven omzien. Wat zijn de succesverhalen van de Lang Leven Thuisflats en het Zorgbuurthuis? Welke obstakels zijn overwonnen en kunnen als voorbeeld dienen voor andere projecten? En wat moet er gebeuren om die broodnodige structurele financiering te realiseren?

Elles de Bruin praat hierover in de studio van 'Meldpunt Actueel' met Pien de Jong, bestuurder van Zorggroep Amsterdam Oost, Anneke Sipkens, directeur-bestuurder van ANBO-PCOB en Alexander Scholtes, wethouder in Amsterdam.

'Meldpunt Actueel', vrijdag 15 mei om 19.50 uur bij MAX op NPO 2.


'Meldpunt Actueel' op tv
Vrijdag 15 mei 2026 om 19u50  »
NPO 2
Elles de Bruin behandelt kleine en grote consumentenzaken en duikt onder andere in onderwerpen als oplichting bij (internet)aankopen, gesteggel bij digitalisering en schimmigheden binnen pensioenfondsen.
Programma dat de kijker centraal stelt en polst wat er leeft onder de achterban. Het onderzoekt maatschappelijke kwesties op het gebied van onder meer zorg, armoede, toeslagen en pensioenen.
Programma dat de kijker centraal stelt en polst wat er leeft onder de achterban. Het onderzoekt maatschappelijke kwesties op het gebied van onder meer zorg, armoede, toeslagen en pensioenen.

