Viktor keert voor 'Brieven Aan Samson' terug naar de set van 'Thuis'
Van de set van 'Thuis' tot de burgemeester van Kinrooi. Viktor Verhulst brengt brieven terug naar hun eigenaars, wat opnieuw zorgt voor hartverwarmende verhalen.
Viktor ontdekt een opvallende inzending van een jonge Tine Priem. Om uit te zoeken of het werkelijk om de bekende actrice gaat, brengt Viktor een bezoek aan de set van 'Thuis'. Voor hem bekend terrein want jaren geleden speelde hij zelf mee als figurant in de populaire soap.
Viktor: 'Ik ken het hier nog, ik heb ooit zelf meegespeeld in thuis als edelfigurant in de Friends.'
De nostalgische reis trekt deze week naar Lommel waar Viktor een foto van een jongentje met een voetbal uit de archieven heeft opgevist. De kleine afzender van toen, Robin Henkens, is zijn passie voor voetbal nooit verloren en is inmiddels assistent-trainer bij Lommel SK. Viktor verrast hem tijdens een training met de brief waarmee Robin destijds iets had gewonnen. In Limburg brengt de zoektocht hem ook naar het gemeentehuis van Kinrooi. Daar blijkt de afzender van het gedicht 'in de disco' niemand minder dan de huidige meneer de burgemeester, Peter Nies.
Ook Cliff Meraya schreef in het vierde leerjaar een brief in de hoop te winnen en deelde daarin zijn droom om archeoloog te worden. Archeoloog is hij niet geworden, maar het bezoek zorgt voor een openhartig gesprek. Cliff verloor zijn vader op vijfjarige leeftijd. Ondanks dit verlies slaagde zijn moeder er toch in om het hele gezin draaiende te houden, waardoor Cliff terugkijkt op een gelukkige jeugd. Een ontmoeting die ook Viktor zichtbaar raakt.
'Brieven aan Samson', woensdag 13 mei om 21.15 uur op Play of in de app.
https://www.play.tv/
Meer artikels over Play
TVvisie Extra
Onze apps
Meest recente
- Proximus bereikt akkoord met DAZN over volgend voetbalseizoen en ontknoping van dit seizoen
- België staat in de finale: Essyla overtuigt tijdens halve finale van het Eurovisiesongfestival
- Kijkcijfers: maandag 11 mei 2026
- Verlengd finaleweekend bij Play met historische Brusselse derby en ontknoping De Mol
- 'Dagelijkse Kost' wordt voor eventjes 'Dagelijkse Kust'
- Viktor keert voor 'Brieven Aan Samson' terug naar de set van 'Thuis'
- 'Goedemorgen Nederland' op 14 mei geheel in het teken van ruimtevaart
- Ziggo Sport zendt PGA Championship live en exclusief uit
- 'Zembla' donderdag over online medicijnen bestellen
- Bartel Van Riet brengt Elie van z’n melk in 'Huis Gemaakt'
- NPO 3FM lanceert nieuw 3FM Talent: Def
- Deze onderwerpen hoor je zondag in 'Dijkstra & Evenblij Ter Plekke'
- Dit hoor je zondag in 'Vroege Vogels' op NPO Radio 1
- Dit hoor je zaterdag in 'Spijkers met Koppen' op NPO Radio 2
- Groeiend succes voor Kai Merckx op JOE: extra show op vrijdagochtend
Multimedia SPOTLIGHT
-
Allesbehalve saai: 'A BORING YEAR'!
-
Bartel Van Riet brengt Elie van z’n melk in 'Huis Gemaakt'
-
Nieuw seizoen van '3FF' brengt 'D5R' terug!
-
Anne en Hannelore moeten toegevingen doen in 'Blind Gekocht'
-
Chemie spat van scherm in 'So You Think You Can Dance'
-
'The Miniature Wife' is nu nieuw te zien op Streamz
-
Er zijn nieuwe verleidsters op 'Temptation Island'
-
Thomas Smith en Begijn le Bleu blikken terug op auditie 'SYTYCD'
-
Bart De Wever ongewoon in 'A-typisch'
-
'Heel Mijn Hart': Verliefdheid na verlies?
-
Check nu de teaser van 'House of the Dragon'
-
Annelies viert haar 25ste cosmetische ingreep met een Plastic is Fantastic-feest
-
Deze talenten stoten door naar de liveshows van 'The Voice'
-
Ward Lemmelijn toont geheim mentaal wapen
-
Heeft Alex Callier een nieuwe zangeres voor Hooverphonic gevonden?
-
Camilia Blereau doet Hugo Sigal schrikken in 'Familie'
-
Bloeit er iets moois in 'So You Think You Can Dance'?
-
Andy Peelman confronteert jonge ondernemer in 'Ze Zeggen Dat'
-
Nieuw seizoen 'Alloo bij de Wegpolitie' bij VTM GO+
-
Cross Battles beloven vuurwerk in 'The Voice van Vlaanderen'
-
Dit is de afvaller na de vijfde aflevering van 'De Mol'
-
Nicky zoekt noodgedwongen grotere woning in 'Blind Gekocht'
-
Repetitie loopt mis in 'So You Think You Can Dance'
-
Dit is de releasedatum van 'Heartstopper Forever'
-
Kijk vrijdag eerste studioshow van 'So You Think You Can Dance'
-
Kijk nu de hilarische trailer van 'STRIKE!' op Streamz
-
Aster Nzeyimana over zijn mediatransfer in 'Achter de Schermen'
-
Cerina wijst Marthe en Matthias terecht in 'Huis Gemaakt'
-
Kijk nu de trailer van het nieuwe seizoen 'Temptation Island'
-
'Flashback' duikt in de wilde jaren van JIM
Kijktip van de dag
Eind jaren 70. Wanneer Patrizia Reggiani, een vrouw van eenvoudige komaf, trouwt met Maurizio Gucci, erfgenaam van het modehuis Gucci, meent ze dat haar broodje gebakken is. De jonge Maurizio interesseert zich weinig voor het familiebedrijf, maar Patrizia brandt van ambitie en gaat over lijken om haar doel te bereiken.
'House of Gucci', film uit 2021 met oa. Lady Gaga, om 20.35 uur op Play Fictie.