Viktor keert voor 'Brieven Aan Samson' terug naar de set van 'Thuis'

Van de set van 'Thuis' tot de burgemeester van Kinrooi. Viktor Verhulst brengt brieven terug naar hun eigenaars, wat opnieuw zorgt voor hartverwarmende verhalen.

Viktor ontdekt een opvallende inzending van een jonge Tine Priem. Om uit te zoeken of het werkelijk om de bekende actrice gaat, brengt Viktor een bezoek aan de set van 'Thuis'. Voor hem bekend terrein want jaren geleden speelde hij zelf mee als figurant in de populaire soap. ​


Viktor: 'Ik ken het hier nog, ik heb ooit zelf meegespeeld in thuis als edelfigurant in de Friends.'

De nostalgische reis trekt deze week naar Lommel waar Viktor een foto van een jongentje met een voetbal uit de archieven heeft opgevist. De kleine afzender van toen, Robin Henkens, is zijn passie voor voetbal nooit verloren en is inmiddels assistent-trainer bij Lommel SK. Viktor verrast hem tijdens een training met de brief waarmee Robin destijds iets had gewonnen. In Limburg brengt de zoektocht hem ook naar het gemeentehuis van Kinrooi. Daar blijkt de afzender van het gedicht 'in de disco' niemand minder dan de huidige meneer de burgemeester, Peter Nies.

Ook Cliff Meraya schreef in het vierde leerjaar een brief in de hoop te winnen en deelde daarin zijn droom om archeoloog te worden. Archeoloog is hij niet geworden, maar het bezoek zorgt voor een openhartig gesprek. Cliff verloor zijn vader op vijfjarige leeftijd. Ondanks dit verlies slaagde zijn moeder er toch in om het hele gezin draaiende te houden, waardoor Cliff terugkijkt op een gelukkige jeugd. Een ontmoeting die ook Viktor zichtbaar raakt.

'Brieven aan Samson', woensdag 13 mei om 21.15 uur op Play of in de app.


Eind jaren 70. Wanneer Patrizia Reggiani, een vrouw van eenvoudige komaf, trouwt met Maurizio Gucci, erfgenaam van het modehuis Gucci, meent ze dat haar broodje gebakken is. De jonge Maurizio interesseert zich weinig voor het familiebedrijf, maar Patrizia brandt van ambitie en gaat over lijken om haar doel te bereiken.

'House of Gucci', film uit 2021 met oa. Lady Gaga, om 20.35 uur op Play Fictie.

