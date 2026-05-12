'VRT NWS Pano' onderzoekt: Veiligheid onder vuur
Slachtoffers, garagehouders en internationale experts getuigen over wagens van het merk BMW die plots in brand vliegen, met alle gevolgen van dien.
'Pano' onderzoekt hoe terugroepacties rond miljoenen BMW-dieselwagens wereldwijd al jaren blijven aanslepen. Hoe pakt het automerk die ernstige problemen aan? En heeft de (Europese) overheid de nodige kordate stappen gezet voor de veiligheid van de burgers?
Reportage: Vincent Verelst, Luc Pauwels en Laura Niclaes
Eindredactie : Pascal Seynhaeve en Mario Mertens
'Pano' wordt uitgezonden met ondersteuning van VGT op woensdag 13 mei om 21.00 uur op het kanaal van Ketnet.
'VRT NWS Pano onderzoekt: Veiligheid onder vuur', woensdag 13 mei om 20.45 uur op VRT 1, in de app van VRT NWS en vanaf 17.00 uur op VRT MAX.
