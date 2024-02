Dit kookt Jeroen Meus deze week in 'Dagelijkse Kost'

Foto: VRT 1 - © VRT 2023

Jeroen Meus zet in 'Dagelijkse Kost' elke dag van de week een smakelijk gerecht op tafel. Hij bewijst dat koken een plezier is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak. We kijken al even vooruit naar het menu van deze week.

Maandag: Romeinse kip met geroosterde aardappelen

Dit is zo'n gerecht dat gewoon niet kan mislukken, en dat maakt het des te leuker om eraan te beginnen! Een snelle Romeinse stoofpot met kip, gerookte ham, kappertjes en paprika in de hoofdrol. Jeroen serveert er ovengeroosterde aardappelen bij.

Dinsdag: Witloof in de oven met drie kazen

Witloof in de oven met drie fantastische kazen en twee soorten ham van Belgische bodem. Dit mag je gerust de super-de-luxe versie van de oer-Vlaamse klassieker noemen. Maken, proeven en genieten. Dat is de boodschap! Woensdag: Zeebarbeel met rode curry, gebakken groenten en rijst

Zeebarbeel is een lekker visje uit onze Noordzee, en daar mogen we zeker trots op zijn! Jeroen combineert de vis met gebakken groenten, frisse limoenrijst en een pittige, romige rode currysaus. Donderdag: Steak sandwich stoganoff met provolone en Duvel-uiringen

Bam, wat een knaller! Een geniale snack met gegrild vlees, stroganoffsaus, provolonekaas en krokant gebakken uiringen met de smaak van Duvel! Wat moet een mens meer hebben om gelukkig te zijn? Vrijdag: Key lime pie

Best een eenvoudig taartje, maar daarom niet minder lekker! Deze taart op basis van limoenen krijgt een brosse koekjeskorst. Met nog een flinke laag meringue on top waan je je in geen tijd op een of andere strand. Cocktail in de hand ... en smullen maar! 'Dagelijkse Kost', van maandag tot vrijdag om 18.10 uur op VRT 1.