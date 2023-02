Dit kookt Jeroen Meus deze week in 'Dagelijkse Kost'

Foto: Eén/VRT - © Sam Van den Brandt 2019

Jeroen Meus zet in 'Dagelijkse Kost' elke dag van de week een smakelijk gerecht op tafel. Hij bewijst dat koken een plezier is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak. We kijken al even vooruit naar het menu van deze week.

Maandag

Een zalige stoofpot met Noord-Afrikaanse smaken en geuren die aanvoelt als een warm dekentje. Helemaal niet verkeerd in combinatie met originele stoemp van kikkererwten en pompoen.

Dinsdag

Om de dag van de liefde te eren, maakt Jeroen een supereenvoudig maar overheerlijk nagerecht op basis van mascarpone en sinaasappel. Met wat knapperige croutons van oude croissants kan de avond niet meer stuk. Woensdag

Met dit makkelijke voorgerechtje scoor je sowieso. Jeroen maakt een mousse van geitenkaas, een frisse salade van peer en tuinkers en hij serveert er krokante blokjes peperkoek bij. Zo eenvoudig en zo lekker! Donderdag

Het witloof en de varkensschenkels zorgen voor een heerlijk soepje waar elke Belg alleen maar tevreden mee kan zijn. De twee hoofdingrediënten in deze soep zijn bovendien allebei oer-Belgisch, en dus ook van topkwaliteit! Vrijdag

De krokusvakantie kan officieel van start gaan met verse pasta en een sappig stukje zalm met een korstje van parmezaan. Daar komen nog de frisse smaak van salsa verde en kerstomaatjes bij. Smakelijk! 'Dagelijkse Kost', van maandag tot vrijdag om 18.15 uur op Eén.