Dit eet je deze week dankzij 'Dagelijkse Kost'!

Foto: Eén/VRT - © Sam Van den Brandt 2019

Jeroen Meus zet in 'Dagelijkse Kost' elke dag van de week een smakelijk gerecht op tafel. Hij bewijst dat koken een plezier is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak. We kijken al even vooruit naar het menu van deze week.

Maandag

Voor een keer mag je een grote mond hebben en wel om je tanden in deze overheerlijke veggie kebab met oesterzwammen, gegrilde brie en een subtiele dressing met daslook te zetten.

Dinsdag

Dit gerecht straalt vakantie uit! De heerlijke, volle smaak van risotto, tomaat en feta en daar gebakken venkelworst bij. Dit zal iedereen kunnen bekoren. Woensdag

Dit kan je serveren op een communiefeest. Malse stukjes kalfstong in een rijke saus met asperges en champignons. Daar een flinke lepel kervelpuree bij en het feest kan beginnen. Donderdag

Het hoeft niet altijd moeilijk te zijn om met iets heerlijks uit de hoek te komen. Deze stevige vanilleyoghurt met gepocheerde rabarber en een krokant amandelkoekje is daar het perfecte voorbeeld van. Vrijdag

We gaan het weekend in met een knapperig gegrilde zeebaars op de barbecue met pittige, geroosterde spitskool en een fantastische oosterse marinade. Wat een topper! 'Dagelijkse Kost', van maandag tot vrijdag om 18.15 uur op Eén.