Dinsdag in 'Sarah in Wokeland': Vinden we elkaar in het midden?

Het debat is zo gepolariseerd dat Sarah op zoek wil gaan naar verbinding en begrip. En of we elkaar misschien ergens in het midden kunnen vinden. En van de meest gepolariseerde discussies gaat over de vlag van de voetbalsupporters de Buffalo's.

Al sinds 1924 tooit een Sioux opperhoofd de vlag van KAA Gent. Theatermaker Chokri Ben Chikha vindt het logo een misplaatst symbool van het koloniale verleden en zou het liever zien verdwijnen. Om het debat te openen haalde hij er Navajo-kunstenaar Tomahawk GreyEyes bij. Die hield een ritueel waarbij hij de vlag in brand stak. De dag nadien stond het in alle kranten en de reacties op social media waren vernietigend.

Michael Opgenhaffen, professor aan de KULeuven deed onderzoek naar online polarisering en weet perfect hoe het systeem werkt en hoe de beide polen elkaar versterken. Daardoor krijgen we het gevoel dat de wereld alleen maar bestaat uit extreme meningen, nochtans is de dialoog aangaan de beste remedie. Charly Badibanga zoekt die verbinding wel en nodigt in zijn podcastreeks Talks with Charly graag mensen uit die enorm ver van hem afstaan om eens echt naar elkaar te luisteren. En op microschaal zijn Raïssa Peeters en haar man Lieven een perfect voorbeeld van hoe woke soms tussen een koppel komt in te staan en hoe zij daar uitraken. Acteur Tom Vermeir schreef een manifest over hoe hij als witte hetero cisman vandaag erg onder vuur ligt. Actrice Patricia Kargbo schreef daar een hevig antwoord op. Wat begon uit heel wat woede naar elkaar toe, eindigde in de theatervoorstelling Bagger waarin ze elkaar terugvonden. 'Sarah in Wokeland', dinsdag 19 december om 21.20 uur op VRT CANVAS.