'De Slimste Mens ter Wereld' is terug! Dit zijn de kandidaten van de eerste week

Het langverwachte nieuwe seizoen van 'De Slimste Mens ter Wereld' gaat maandag van start op Play4 en GoPlay. In de eerste week nemen opnieuw bekende gezichten het tegen elkaar op in de populairste quiz van Vlaanderen. Kennis, humor en charisma zijn opnieuw de sleutels tot succes. Benieuwd wie de spits mag afbijten? Wij zetten alle kandidaten én de jury van de eerste week voor je op een rijtje!

Maandag 13 oktober: Seizoensopener met Francis, Katja en Ward

De aftrap van het nieuwe seizoen wordt gegeven door drie opvallende namen:





Francis van Broekhuizen – de flamboyante Nederlandse operazangeres met een scherpe geest en gevoel voor humor

Katja Retsin – bekende presentatrice en voormalige omroepster

Ward Lemmelijn – Belgisch wereldkampioen indoorroeien, gedreven topsporter en winnaar van 'Dancing With The Stars'

De jury van dienst op maandag bestaat uit niemand minder dan James Cooke en Philippe Geubels – een gouden duo dat gegarandeerd voor grappige en scherpe observaties zal zorgen.



Dinsdag 14 oktober: Jasper Steverlinck betreedt de quizarena

Op dinsdag neemt Jasper Steverlinck, zanger en voormalig frontman van Arid, het op tegen de winnaar van de vorige aflevering. De jury bestaat die avond uit Wim Helsen en Alex Agnew, beiden geliefd om hun unieke kijk op de wereld én hun gevatte commentaar.



Woensdag 15 oktober: Anna-Livia Smekens toont haar slimste kant

Op woensdag zien we Anna-Livia Smekens, bekend van onder andere 'De Ideale Wereld' en haar scherpe analyses, aan het werk. De kleurrijke jury van dienst: Bockie De Repper en Soundos El Ahmadi – beiden goed voor een flinke dosis entertainment.



Donderdag 16 oktober: Jan Jaap van der Wal sluit de week af

De eerste quizweek wordt op donderdag afgesloten met niemand minder dan Jan Jaap van der Wal, Nederlandse comedian en inmiddels een vaste waarde in Vlaanderen. De jury bestaat uit Jonas Geirnaert en Daan Alferink, die samen voor een eigenzinnige maar scherpe blik zorgen.



Een veelbelovende start van De Slimste Mens ter Wereld 2025

Met deze bonte mix van persoonlijkheden – van muzikanten en presentatoren tot comedians en sporters – belooft het nieuwe seizoen van 'De Slimste Mens ter Wereld' opnieuw een schot in de roos te worden. Verwacht scherpe quizvragen, spannende eindrondes en vooral veel humor en verrassingen.



Wie kroont zich dit seizoen tot De Slimste Mens ter Wereld? Het avontuur begint op maandag 13 oktober 2025 op Play4 en GoPlay.