Nieuwe duo's en dubbele duetten zorgen voor zenuwslopende halve finale van 'So You Think You Can Dance'
Met nog acht dansers in de wedstrijd nadert 'So You Think You Can Dance' zijn ontknoping. Noah, Joshua, Emma, Damiano, Femke, D'Junelle, Misha en Daxia vechten voor een plek in de grote finale, maar voor twee van hen eindigt het avontuur onverbiddelijk.
De halve finale gooit de vertrouwde dynamiek en zekerheden overboord. Niemand danst nog met zijn vaste partner én elke danser moet zich bewijzen in twee totaal verschillende dansstijlen. Dubbele druk, maar ook twee kansen om te tonen hoe veelzijdig ze zijn. Ook bij de jury stijgt de spanning. 'Every man for himself', klinkt het bij Dan Karaty. Voor het eerst draait het niet langer om de kracht van een duo, maar puur om individuele prestaties. En dat maakt de keuzes genadeloos moeilijk. Wie danst zich overtuigend naar de finale? Welke performance blaast de jury compleet omver? En wie ziet de eindmeet nét te vroeg verdwijnen?
De halve finale pakt uit met verrassende combinaties. Zo vormen Joshua en Noah een gloednieuw duo, al is het vooral de dansstijl die hen wordt voorgeschoteld die opvalt. In een razendsnelle quickstep in ballroomstijl, gechoreografeerd door Laura en Frank, kruipen ze in de huid van twee politieke rivalen die elkaar verbaal én fysiek bekampen op de dansvloer. 'Er is geen boven- of ondergeschikte rol. We spreken niet over man of vrouw. Het zijn gewoon twee partners. Het is een ontzettend snelle dans, dus er is amper tijd om na te denken', vertelt Frank. 'We wisselen voortdurend van rol tijdens de choreografie', vult Joshua aan. Met hun duet schrijven ze een opvallend stukje dansgeschiedenis en dat is duidelijk iets wat de jury niet zag aankomen…
Aan het einde van de avond wacht juryleden Dan Karaty, Nora Monsecour en Kenzo Alvares een bijzonder moeilijke beslissing. Twee dansers stoten rechtstreeks door naar de grote finale. De anderen moeten zich nog één keer bewijzen in een alles-of-niets dance-off, waarbij ook honderd dansliefhebbers uit Vlaanderen en Nederland mee bepalen wie mag blijven dromen. De finale is dichtbij. Maar in deze halve finale kan één misstap fataal zijn. Uiteindelijk vallen twee dansers af, waardoor zes kandidaten hun weg vervolgen naar de grote finale.
'So You Think You Can Dance', halve finale nu al te bekijken met VTM GO+ en op zondag 24 mei om 19.55 uur bij VTM.
