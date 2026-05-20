Wie wint 'Celebrity MasterChef Vlaanderen 2026'?

Foto: Play - © Play Media 2026

Ze begonnen dit avontuur met z'n tienen, nu maken er nog vier bekende gezichten kans op de titel van 'Celebrity MasterChef Vlaanderen'. Loredana, Pierre, Amelie en Anastasya moeten voor hun eerste opdracht een topgerecht op tafel toveren met de trots uit de Noordzee: mosselen.

Geen finale zonder een twist, dus moeten de chefs aan de slag met de gevreesde mystery box. Alsof dat nog niet genoeg is, moeten ze ook nog eens een extra jurylid zien te verteren. Niemand minder dan sterrenchef Sergio Herman zal mee beslissen over het lot van de kandidaten. Enkel de twee mosselprimussen van de keuken mogen verder koken en strijden voor de felbegeerde trofee. Wie wint het vierde seizoen van 'Celebrity MasterChef Vlaanderen'?

'Celebrity MasterChef Vlaanderen 2026', donderdag 21 mei om 21.15 uur op Play en in de app.

Celebrity MasterChef Vlaanderen op tv 10 bekende Vlamingen wagen zich aan de grillen van juryleden Peter Goossens, Inge Waeles en Micha?l Rewers en moeten vol aan de bak. Wie volgt Daphne Velghe op als MasterChef? 10 bekende Vlamingen wagen zich aan de grillen van juryleden Peter Goossens, Inge Waeles en Micha?l Rewers en moeten vol aan de bak. Wie volgt Daphne Velghe op als MasterChef? 10 bekende Vlamingen wagen zich aan de grillen van juryleden Peter Goossens, Inge Waeles en Micha?l Rewers en moeten vol aan de bak. Wie volgt Daphne Velghe op als MasterChef? 10 bekende Vlamingen wagen zich aan de grillen van juryleden Peter Goossens, Inge Waeles en Micha?l Rewers en moeten vol aan de bak. Wie volgt Daphne Velghe op als MasterChef? 10 bekende Vlamingen wagen zich aan de grillen van juryleden Peter Goossens, Inge Waeles en Micha?l Rewers en moeten vol aan de bak. Wie volgt Daphne Velghe op als MasterChef?